黃國昌拜廟支持者高喊「市長」 路過民眾接著轟「臭俗辣」

民眾黨主席黃國昌今日在龍山寺參拜，被一名男子大喊「臭俗辣」。（記者董冠怡攝）

民眾黨主席黃國昌今天前往龍山寺參拜，並與創黨主席柯文哲一起發送發財金給排隊民眾，接近尾聲時，在支持者一片「加油」、「黃國昌，市長」熱情呼喊中，一名阿伯路過接著大喊「臭俗辣」，工作人員隨即以多聲高分貝「新年快樂」蓋過，黃則並未受到影響，一行人從另一邊離開，趕往下一個拜廟行程。

向黃國昌嗆聲的阿伯受訪表示，黃國昌的兒子在美國，他是美國人的爸爸，藍白在國會擋了十次國防預算，共機、共艦頻繁擾台，沒有國防哪來自救？一天到晚唱衰台灣、想把台灣弄倒，國民黨主席鄭麗文除夕夜法鼓山紅繩抖動，就是在警告她站錯邊、提醒位子要站對。

請繼續往下閱讀...

他表示，現今股市繁榮、站上高點，代表賴政府執政路線是對的，他自稱無黨無派，強調往年選舉藍、綠的票都投過，但國會亂象讓人看不下去，加上年事已高、不知還有多少年可活，為了後代子孫著想，才會出來發聲。

他說，中國經濟民生內卷得那麼厲害，「以為求和投降，就會有好日子可過嗎」？中國共產黨極權專制，「它的法令就是官方說了算」，質疑中國人透過婚配生子在台洗人口，又不願放棄中國籍，憑什麼健保繳了一輩子，卻要讓中國人坐享其成？政府要硬起來！

柯文哲、黃國昌今天早上9點至下午5點，表訂先後走訪龍山寺、木柵忠順廟、文山指南宮、松山慈惠堂、松山慈祐宮及芝山巖惠濟宮，每站停留約30分鐘至1個半小時不等。

