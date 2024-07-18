美共和黨資深議員致函拜登 要求力挺菲律賓對抗中國霸凌

6月17日，中國海警船蓄意衝撞菲國運補船，海警人員對菲國海軍人員揮舞刀斧和其他武器，甚至導致菲國1名水手失去右手拇指。 （美聯社檔案照）

2024/07/18 00:26

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對菲律賓和中國在南海頻頻爆發衝突，2名美國共和黨籍資深聯邦參議員聯名致函總統拜登，要求他責成國防部和國務院，提出羅列所有選項的完整清單，包括軍事、外交和經濟面向，協助菲律賓抵禦中國的霸凌。

菲律賓向擱淺在仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）的報廢登陸艦「馬德雷山號」陸戰隊員運補的作業，過去1年來持續遭到中國海警船和海上民兵阻撓。上月17日，中國海警船蓄意高速衝撞菲國運補船，海警人員對菲國海軍人員揮舞刀斧和其他武器，甚至導致菲國1名水手失去右手拇指。

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美國和菲律賓在1951年簽訂共同防禦條約，承諾在菲國飛機或公共船舶遭到武裝攻擊時，承擔協防責任。

路透17日報導，參議院軍事委員會首席共和黨議員韋克爾（Roger Wicker）和參院外交委員會首席共和黨議員里契（Jim Risch），要求拜登向菲律賓展現具體可見的支持立場，若不採取這類行動，恐將讓馬尼拉認為美方不重視共同防禦條約的雙邊承諾。

在這封日期註明為7月12日的聯名信中，韋克爾和里契要求拜登政府，提供一份由國務院和國防部擬定的清單，完整羅列美國可以採取的軍事、外交和經濟選項，表達力挺菲律賓的立場，遏阻中國進一步擴大挑釁。

菲律賓總統小馬可仕曾表示，對於中國的「非法行動」，馬尼拉需要做得更多，但未進一步說明。菲律賓並未要求美國參與軍隊運補行動，美方僅提供有限的情報支援。

信中指出，拜登政府必須迅速採取行動支持菲律賓，反擊中國的侵略行徑，倘若美國對美菲共同防禦條約態度模稜，恐將給予中國擴大挑釁的空間。

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