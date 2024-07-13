「勿在南海動武」挺菲抗中聯盟成形

菲律賓十二日紀念常設仲裁法院的南海仲裁八週年，示威者在奎松市集會，捍衛菲國的南海主權。（歐新社）

2024/07/13 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓十二日針對二○一六年七月十二日「常設仲裁法院」裁決中國的南海主權主張沒有法律依據舉行八週年紀念，表示菲國將持續「堅守立場」，拒絕接受任何企圖損害菲國國家利益的舉動，尤其是在存有主權爭議的南海動用武力。

遵守仲裁結果 菲：反對武力

菲國國家安全顧問安約（Eduardo Ano）在菲國慶祝「仲裁勝利八週年」論壇上表示，馬尼拉不會退縮，「我們將持續堅守我國立場，反擊任何脅迫、干預、惡意影響和其他尋求破壞我國安全與穩定的伎倆」。安約表示，「我們拒絕任何阻絕我國戰略單位任務的行徑，尤其是使用武力尋求脅迫和貶損菲律賓國家利益」，但菲國也不希望有任何衝突，「我們不想要戰爭」、「致力於和平」，正設法降低爭議海域的緊張情勢；往前邁進之道就是遵守該仲裁結果並且反對破壞其重要性，「那不是、也不會只是一張紙」。

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出席十二日論壇的美國駐菲國大使卡爾森表示，該項裁決確立菲國的南海合法權利；加拿大大使哈特曼批評中國對菲國船隻的危險、破壞穩定行動，違反國際法；澳洲大使劉海京說，南海局勢需要各界共同支持主權與規範，菲國不是獨自面對。

布林肯籲中停止危險行為

美國國務卿布林肯就仲裁八週年發表聲明，抨擊中國過去一年在南海的擴權行徑，「顯然無視國際法和菲律賓人民的安全與生活」，依然對「很清楚屬於越南、菲律賓、馬來西亞和汶萊海洋管轄權範圍內的廣泛區域」聲索主權，令華府「深感關切」；他呼籲北京「遵守仲裁結果，停止其危險和破壞穩定行為」。歐盟也聲明呼籲相關各方都必須「尊重與履行這項具有法律約束力的裁決」。

中國駁斥歐盟的聲明「漠視歷史和客觀事實」，「公然支持」菲國侵犯中國主權。中國國防部十二日也敦促菲國立即撤除非法滯留仙賓礁的船隻、美菲應立即撤走、並且永不在該區域部署「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈發射系統。

聯盟因應共同威脅：中國

自由亞洲電台報導，以美國為主的聯盟正從不同面向協助菲律賓，包括日本與菲國簽署「相互准入協定」，允許兩國軍隊在對方領土部署和聯合軍演。華府智庫戰略暨國際研究所（CSIS）十一日的南海情勢研討會上，美國眾院外交委員會委員伊薩指出，這份協定凸顯美國在印太建立聯盟的努力已收效，「拜登政府成功建立了一個新聯盟，因應彼此的共同威脅：中國」。

台海南海和平 印太國家共識

美國國防部印太事務助理部長瑞特納說，台海與南海的安全與穩定息息相關，因此，維護這兩個海域的和平穩定和現狀，同時透過和平、非脅迫手段解決紛爭，是印太國家的共識和共同目標。

菲律賓示威者舉著「中國滾出去」的標語牌。（歐新社）

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