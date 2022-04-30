路透：俄侵烏陷泥沼 中國從3大面向汲取教訓

路透指出，俄國對烏克蘭的軍事行動不如預期，使中國專家全面檢討武統台灣的策略。（路透資料照）

2022/04/30 17:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》29日專文指出，俄羅斯進攻烏克蘭的行動陷入泥沼，使中國戰略學家和軍事專家開始從3大面向思考對台動武的策略，包括必須在犯台初期就全面壓制、掌握「資訊戰」優勢，以及解決後勤補給困難等。但各國學者認為，全面壓制意味大量平民傷亡，此舉可能適得其反；台灣飛彈能力優於烏克蘭，對共軍亦是一大威脅；台海天然屏障則使共軍補給問題更棘手。

該報導引述2名中國學者、4名亞洲和西方國家外交官指出，中國戰略學者和軍事專家正私下針對俄侵烏的困境進行意見交換，雖然內容尚未出現在正式的軍事期刊或官媒上，但「俄軍未能快速擊潰烏軍」及「無實戰經驗的中國軍隊的實際表現」為主要議題。

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位於北京的卡內基國際和平基金會清華全球政策中心安全研究員趙通指出，許多中國專家正密切注意烏俄戰爭變化，並想像中國和西方起衝突時會是什麼情況。他指出，中國戰略學家認為，「中國或許應該思考在（台海戰爭）一開始就發動更強大、更全面的行動，震懾、嚇阻台灣軍隊，率先拿下關鍵優勢」，如此一來，就能使有意介入的敵軍斷念。

然而，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究學院研究員高瑞連（Collin Koh）認為，上述策略會對共軍帶來麻煩，若打算在初期就「震懾、嚇阻」台灣，可能造成大量平民傷亡，使佔領台灣的行動更困難，也讓國際間的反感情緒劇增，「中國不能幻想自己到時會受到台灣人夾道歡迎，還提供物資和協助。」

他也提到，台灣的飛彈攻擊能力勝過烏克蘭，不僅可對共軍先發制人，也可在入侵發生後反過來攻擊共軍設施。

另一方面，趙通等中國專家主張，「資訊戰」使俄軍在戰場上的情況更加複雜，這也是中國攻台必定面臨的情況，務必要能佔上風。

西方國家此次除了在經濟上孤立俄國外，外交方面的努力－包括不斷公開戰區的慘況－也激勵外界紛紛對烏克蘭伸援，並且讓俄國難以尋求外援。趙通向中國戰略學家表示，烏俄戰爭的重要面向之一，就是西方國家如何「從自身觀點操控國際輿論，使國際間對戰事的反應產生決定性變化。」部份中國戰略學家也相信，西方對資訊傳播的掌握，令俄軍的表現比實際看起來更加糟糕。

至於後勤方面，俄軍在開戰前費時數月進行部署，不僅美國和其他國家政府一再示警，就連民營的公開情報企業也輕易掌握情況，烏克蘭方面更是早有準備。

新加坡國際戰略研究所（IISS）高級研究員尼爾（Alexander Neill）指出，「共軍攻打台灣所面臨的後勤補給挑戰，遠勝過俄軍入侵烏克蘭。要在不被察覺下作好開戰準備，難度非同凡響。」

此外，中國軍事高層數十年來一直向俄國購買武器，並學習俄軍的指揮和組織架構，雙方近年來更舉行規模更大的聯合演習，但俄軍的模式也在這次戰爭中受到考驗。例如，共軍2012年採用類似俄軍營級戰術群（BTG）的單位，為快速、敏捷且能自行運作的單位，但俄軍BTG在烏克蘭陷入泥沼，屢屢成為標靶。

眼看俄國此次難以整合各軍區進攻烏克蘭，中國專家不免憂心，共軍必須跨越台海作戰，恐怕會面臨相同的困境。況且，實戰經驗豐富的俄軍，此次都出現指揮系統崩潰、部隊士氣低落的狀況，自1979年入侵北越後就沒有實戰經驗的共軍，在一場現代衝突上會如何表現，也是一大問題。

尼爾表示，從俄軍此次展現出欠缺訓練和紀律的情況來看，共軍在戰爭壓力下會有何作為，實在難以預判。

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