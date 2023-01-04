烏克蘭「軍用皮卡」來自這裡！《法新社》專訪汽修廠揭密

在首都基輔某處的汽車修理廠，幾名志願技師正在改裝車輛，供前線的烏克蘭士兵使用。（法新社）

2023/01/04 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕在烏克蘭正在打衛國戰爭的當下，首都基輔（Kyiv）某處汽車修理廠的幾名汽車技師也在埋頭趕工，將二手車輛改裝為軍用載具。這些技師們在受訪時指出，他們的工作非常重要，因為這些載具往往會關係到前線士兵們的存亡與否。

一名志願技師塞年科（Anton Senenko）在接受《法新社》採訪時表示：「我們不是一個很富有的國家，政府沒辦法提供我們所有士兵四輪驅動的裝甲車，所以皮卡車是一種折衷的選擇。」

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塞年科接著說，他們的工作會影響在烏克蘭東部打仗士兵的生死，「和平時期，車輛常常拋錨，但如果是在戰時，這種故障會導致一場悲劇。車子無法發動，悲劇就這樣發生，士兵們沒辦法逃離敵軍的戰車。」

這些汽車是由烏克蘭志願者捐贈或購入的，他們經常從波蘭、拉脫維亞和愛沙尼亞等鄰國進口車輛。塞年科指出，目前已有近50輛整修好的車輛開往東部戰線，包含皮卡、吉普車以及巴士。

與塞年科一同工作的薩默伊連科（Vlad Samoilenko）表示，士兵們對於他們的工作成果給出了很正面的回應，「當戰士們寫信給我們，說車子已經開了1萬5000公里卻連一次故障都沒有發生時，我們感到很高興。」

在記者訪問的那個午後，技師們正在改裝一輛日產皮卡和一輛豐田箱型車，他們表示，通常需要改裝車輛的懸吊以及制動系統，也有可能要加裝一些與星鏈（Starlink）搭配的砲塔或支架。

報導指出，隨著戰局的發展，軍方對於載具的需求也發生了變化，例如以往雙輪驅動的車輛能在某些戰區發揮作用，但如今在戰況激烈地形又崎嶇的烏東地區，配有越野輪胎的四輪驅動車才是更好的搭配；另外，雖然以往士兵們要求將車身漆成綠色以作為保護色，但現在他們偏好灰黑色，因為更適合冬季的作戰環境。

而從事這一行的車行老闆庫拉金（Ruslan Kulagin）也藉此上了一堂非正規的軍事教育課，他對《法新社》記者自豪的表示，「這是我們對於勝利的貢獻。」

報導提到，配有越野輪胎的四輪驅動車，更適合在地形崎嶇的烏東戰場馳騁。（法新社）

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