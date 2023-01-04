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    尪戰死幫「抓交替」？俄寡婦團籲再動員百萬人、槍斃拒戰士兵

    俄羅斯至少89名軍人2日在俄羅斯控制的烏東內茨克州馬克耶夫卡（Makiivka）地區，遭烏軍「海馬斯」火箭砲炸死，隔天人們在俄羅斯薩馬拉（Samara）榮耀廣場舉行陣亡將士的追悼大會。（法新社）

    俄羅斯至少89名軍人2日在俄羅斯控制的烏東內茨克州馬克耶夫卡（Makiivka）地區，遭烏軍「海馬斯」火箭砲炸死，隔天人們在俄羅斯薩馬拉（Samara）榮耀廣場舉行陣亡將士的追悼大會。（法新社）

    2023/01/04 17:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，有俄羅斯陣亡軍人的遺孀團體，聯名向總統普廷請願，要求他儘快下令再大規模動員數百萬男性上戰場，並關閉邊境，不能讓役齡男子逃跑，她們還建議當局效法前蘇聯領導人史達林，組織督戰隊槍斃拒絕進攻的俄羅斯士兵！

    《路透》3日報導，這個先前鮮為人知的遺孀愛國組織在社交平台Telegram上發文說，「我們請求我們的總統廷，允許俄軍大規模動員。我們要求我們的總統、我們的最高統帥，禁止役齡男子離開俄羅斯。」

    請願文中強調，「我們在道義上完全有權利這麼做：我們的丈夫為了保護這些人而犧牲，但如果他們逃跑了，誰來保護我們呢？」

    去年9月21日，普廷下令「局部動員」，據稱徵兵了大約30萬人，這是俄羅斯自二戰以來的第一次動員，不過有數十萬俄羅斯男性逃到國外，以避免被徵召入伍。

    克里姆林宮沒有立即回應就這些寡婦團體的呼籲置評的請求。普廷上月表示，沒有必要進行額外的動員。

    該寡婦組織一名代表告訴《路透》，所有健康俄羅斯男人都應該被動員，挺身保衛祖國。她說，大約兩個月前，該組織開始幫助在烏克蘭陣亡士兵的妻子，並與克里姆林宮聯繫。

    這名代表說:「我們一直與總統府保持聯繫，如果有必要，我們會向它轉達請求，以便獲得這樣或那樣的支持。」

    該組織援引蘇聯領導人史達林的話說，現在是時候採取強硬措施，抵禦聚集在俄羅斯邊境的邪惡勢力了。

    1942年，史達林頒布了第227號命令，該命令後來被稱為「不許後退令」，成千上萬的蘇聯紅軍因所謂的怯弱，在戰場上被蘇聯督戰隊射殺。

    該組織稱，史達林「沒有考慮收視率或持不同政見者的不滿，他只想到勝利，現在不是膽怯的時候！」

    該組織在請願文中總結寫道：「今天世界上所有邪惡勢力都聯合起來對抗俄羅斯，整個西方都轉而對抗我們。只能由其中一方取勝，沒有其他選擇。」

    俄羅斯陣亡士兵遺孀團體，在Telegram公布請願文，呼籲再進行一次大動員。（擷取自Telegram）

    俄羅斯陣亡士兵遺孀團體，在Telegram公布請願文，呼籲再進行一次大動員。（擷取自Telegram）

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