烏克蘭海馬斯猛轟！俄軍陣亡數上修 證實大批官兵用手機洩行蹤

烏克蘭今年元旦利用海馬斯攻擊頓內茨克馬克耶夫卡一處充當動員兵軍營的學校，造成俄軍巨大損失。（美聯社）

2023/01/04 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部2日證實，烏克蘭元旦當天利用美援「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統攻擊頓內茨克馬克耶夫卡（Makiivka）一處徵用來當動員兵軍營的學校，造成63名俄軍死亡。隔日（3日），俄防部又將死亡人數上修至89人，並證實是因有新兵偷偷使用手機，洩漏部隊藏身地，才讓烏軍掌握攻擊目標。

根據《路透》報導，烏國今年元旦午夜對莫斯科控制的馬克耶夫卡動員兵軍營發動襲擊，烏軍指約有400名俄軍身亡、300人受傷，俄防部週一僅承認63名俄軍身亡，不過這也是俄方迄今公開承認最重大的兵力損失。當天就有消息傳，這次攻擊是因俄國動員兵打手機洩漏藏身地才成功。

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週二，俄防部發布聲明將死亡數字上修至89人，並指烏方利用海馬斯發射6枚火箭彈，俄軍雖擊落2枚，但仍有4枚擊中動員兵藏身的學校大樓，建物倒塌致嚴重傷亡。聲明也證實先前傳出的消息，譴責有大量士兵違規使用手機，導致他們的位置曝光，「該因素使敵軍得以追蹤並鎖定攻擊座標。」

另外，俄防部還聲稱，作為「回報」，俄方已對頓內茨克德魯士科夫卡（Druzhkivka）火車站附近的基礎設施發動空襲，造成多達200名烏方人員死亡，並摧毀4個海馬斯系統和800多枚火箭。路透表示無法核實俄防部的說法，烏方也尚未對此作出回應。

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