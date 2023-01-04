烏克蘭海馬斯猛轟！俄軍陣亡數上修 證實大批官兵用手機洩行蹤
2023/01/04 18:18
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部2日證實，烏克蘭元旦當天利用美援「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統攻擊頓內茨克馬克耶夫卡（Makiivka）一處徵用來當動員兵軍營的學校，造成63名俄軍死亡。隔日（3日），俄防部又將死亡人數上修至89人，並證實是因有新兵偷偷使用手機，洩漏部隊藏身地，才讓烏軍掌握攻擊目標。
根據《路透》報導，烏國今年元旦午夜對莫斯科控制的馬克耶夫卡動員兵軍營發動襲擊，烏軍指約有400名俄軍身亡、300人受傷，俄防部週一僅承認63名俄軍身亡，不過這也是俄方迄今公開承認最重大的兵力損失。當天就有消息傳，這次攻擊是因俄國動員兵打手機洩漏藏身地才成功。
請繼續往下閱讀...
週二，俄防部發布聲明將死亡數字上修至89人，並指烏方利用海馬斯發射6枚火箭彈，俄軍雖擊落2枚，但仍有4枚擊中動員兵藏身的學校大樓，建物倒塌致嚴重傷亡。聲明也證實先前傳出的消息，譴責有大量士兵違規使用手機，導致他們的位置曝光，「該因素使敵軍得以追蹤並鎖定攻擊座標。」
另外，俄防部還聲稱，作為「回報」，俄方已對頓內茨克德魯士科夫卡（Druzhkivka）火車站附近的基礎設施發動空襲，造成多達200名烏方人員死亡，並摧毀4個海馬斯系統和800多枚火箭。路透表示無法核實俄防部的說法，烏方也尚未對此作出回應。