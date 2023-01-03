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    俄動員兵疑講手機洩藏身地慘遭「團滅」 紐時：凸顯軍事失敗

    俄軍在烏克蘭東部頓內茨克馬卡耶夫卡（Makiivka）一處充當臨時兵營的校舍遭砲火襲擊，化為瓦礫堆，俄方證實至少至少65名士兵死亡。（美聯社）

    俄軍在烏克蘭東部頓內茨克馬卡耶夫卡（Makiivka）一處充當臨時兵營的校舍遭砲火襲擊，化為瓦礫堆，俄方證實至少至少65名士兵死亡。（美聯社）

    2023/01/03 22:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部2日證實，烏軍利用美援「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），攻擊頓內茨克馬克耶夫卡（Makiivka）地區充當動員兵軍營的一所學校，造成63名俄軍死亡，據信是莫斯科迄今公開承認的最重大兵力損失。據傳，有動員兵打手機洩漏了藏身地才會發生慘劇；俄國國內主戰人士抨擊前線指揮官戰略失誤，要求政府嚴辦指揮將領。

    烏軍未正承認發動襲擊，但直指軍營約有400人死亡、300人受傷。

    《紐約時報》指出，這場致命襲擊暴露了莫斯科的軍事失敗，即使是最低傷亡數字也是俄軍開戰以來最慘重的單次戰損之一，也讓普廷總統面子掛不住，他一再矢言要糾正戰爭暴露出的軍隊明顯錯誤和弱點。

    俄國幾乎從未承認因單一事件釀成數十人死亡，即便公布，數字也都很低，像是先前「莫斯科號」遭擊沉，也僅承認有1人死亡。

    報導提到，支持戰爭的俄羅斯部落客和一些政府官員說，因軍方反覆犯下代價高昂的錯誤，造成這起悲劇，比如將部隊密集駐紮在烏軍砲火射程內，將士兵與彈藥庫安置在同建築物內，還允許士兵使用手機，讓烏軍利用手機訊號鎖定目標。

    烏東前親俄軍官、知名俄國軍事部落客吉爾金（Igor Girkin）更痛批俄軍將領冥頑不靈、「無教化可能」。

    怒火還延燒到國會，強烈支持侵略烏克蘭的俄國國家杜馬議員米羅諾夫（Sergei Mironov）要求調查並起訴所有失職官員。他認為，「顯然，情報、反情報或防空系統都沒有正常運作。」

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