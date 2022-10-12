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    回敬俄羅斯狂轟濫炸 美國再交付4套「海馬斯」援烏

    「海馬斯」正改變烏克蘭戰爭面貌，烏軍因這款抗俄利器而享有戰場優勢。（圖片來源/洛馬）

    「海馬斯」正改變烏克蘭戰爭面貌，烏軍因這款抗俄利器而享有戰場優勢。（圖片來源/洛馬）

    2022/10/12 07:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯動用飛彈攻擊烏克蘭各大城市後，美國加快軍援烏克蘭的步調，除承諾儘速運交「國家先進防空系統」（NASAMS）外，烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）證實，烏克蘭又收到4套美製「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），使總數達到20套！

    針對烏克蘭軍隊再度獲得海馬斯，雷列茲尼科夫12日推文指出：「我感謝美國總統、國防部長奧斯汀及美國人民。HIMARS時代：烏克蘭人的好時光和占領者的壞時光。」

    雷列茲尼科夫13日將出席德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的「烏克蘭防務聯絡小組」第6次會議，他預告還會有更多軍援的好消息。

    美國自今年6月起提供並交由烏克蘭士兵操作的海馬斯系統，正重塑新的戰鬥秩序；此前烏軍的16套海馬斯已摧毀俄軍基地、彈藥庫與基礎設施，今夏阻止俄軍進攻、並協助基輔當局在上月奪回烏東大片土地與擊潰烏南俄軍。

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