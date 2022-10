回敬俄羅斯狂轟濫炸 美國再交付4套「海馬斯」援烏

2022/10/12 07:29

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄羅斯動用飛彈攻擊烏克蘭各大城市後,美國加快軍援烏克蘭的步調,除承諾儘速運交「國家先進防空系統」(NASAMS)外,烏克蘭國防部長雷茲尼科夫(Oleksii Reznikov)證實,烏克蘭又收到4套美製「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS),使總數達到20套!

針對烏克蘭軍隊再度獲得海馬斯,雷列茲尼科夫12日推文指出:「我感謝美國總統、國防部長奧斯汀及美國人民。HIMARS時代:烏克蘭人的好時光和占領者的壞時光。」

雷列茲尼科夫13日將出席德國蘭斯坦空軍基地(Ramstein Air Base)舉行的「烏克蘭防務聯絡小組」第6次會議,他預告還會有更多軍援的好消息。

美國自今年6月起提供並交由烏克蘭士兵操作的海馬斯系統,正重塑新的戰鬥秩序;此前烏軍的16套海馬斯已摧毀俄軍基地、彈藥庫與基礎設施,今夏阻止俄軍進攻、並協助基輔當局在上月奪回烏東大片土地與擊潰烏南俄軍。

