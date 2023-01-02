俄軍持續彈襲烏克蘭 烏情報局長：俄飛彈儲量3月告急

俄軍持續彈襲烏克蘭。（法新社）

2023/01/02 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近日持續以飛彈與無人機攻擊烏克蘭城市，烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在去年12月31日接受烏媒訪問時表示，他估計俄羅斯到2023年3月將會嚴重缺乏飛彈。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，布達諾夫估算俄軍飛彈儲量，指出俄軍擁有的飛彈數量足夠針對烏克蘭發動兩次大規模襲擊，但俄軍每次襲擊的準備時間都長達兩個月。而烏軍其他高層表示，俄羅斯正積極生產新型飛彈，並在飛彈出廠後馬上投入使用。

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烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）先前曾表示，俄羅斯政府準備在明年1月初再次動員徵兵，禁止男性出境，接著宣佈戒嚴、啟動另一波動員。布達諾夫認同列茲尼科夫的說法，表示新一波徵兵行動會從1月5日展開，俄羅斯將禁止55歲以下的男性出境。

由於俄羅斯公民先前可以在邊境無管制的狀態下進入白俄羅斯，據了解，俄羅斯的出境禁令包括禁止前往白俄羅斯，確保俄國公民不會逃往白俄躲避動員。

布達諾夫分析，目前烏俄戰爭的過程不太可能從俄羅斯內部改變，「俄羅斯內部的抗議行動並不現實，因為有超過七成的俄羅斯人支持這場戰爭」。

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