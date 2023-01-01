卡德羅夫疑「說溜嘴」 ISW：意外證實普廷即將再次徵兵

俄國總統普廷的小弟、車臣自治共和國總統卡德羅夫，在社交媒體上炫耀他與普廷（左）的合照。（取自Telegram）

2023/01/01 20:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管莫斯科一再否認再次動員的傳聞，不過據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析人士指出，俄羅斯很可能進行新一波動員徵兵行動，而俄國近衛軍上將、車臣自治共和國總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）意外證實

俄羅斯「即將到來的第二波動員」

總部設於捷克布拉格的自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）1日報導， ISW的分析家表示，俄羅斯和烏克蘭的消息來源正在討論俄國「可能和迫在眉睫的第二波動員」。他們指出，在去年12月29日的新聞發布會上，卡德羅夫聲稱，車臣的徵兵規模已超過了254%，因此不會參與「第二波」動員行動。

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報導中稱，ISW還引述烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）日前受訪時說法指出，俄國新一波徵兵行動會從1月5日展開。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）12月31日受訪時也示警，1月初，俄羅斯當局將關閉邊界，禁止男性出境，接著宣佈戒嚴、啟動另一波動員」，他說，「白俄羅斯的邊境將關閉」。

儘管克里姆林宮高官一再否認第二波動員的說法，最近一次是在12月21日，但ISW認為，第二波動員將會發生，但它「不會糾正俄羅斯軍隊的缺點」。據分析人士稱，克里姆林宮長期以來沒有能力進行組織戰略規劃，因此這種動員將得不到適當的人員培訓和武器支援。

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