為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    丹麥情報：普廷服用激素治療甲狀腺癌 引發「自大妄想」副作用

    普廷去年4月底接見國防部長紹伊古時神態明顯不佳，且一直抓著桌沿不放。（圖翻攝自YouTube）

    普廷去年4月底接見國防部長紹伊古時神態明顯不佳，且一直抓著桌沿不放。（圖翻攝自YouTube）

    2023/01/01 16:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥《貝林時報》（Berlingske）報導，據丹麥國防情報局（FE）的俄羅斯分析小組負責人指出，俄羅斯總統普廷身受長期疼痛之苦，且在2022年2月俄國出兵烏克蘭時，正服用激素治療甲狀腺癌，這種治療可能影響了他的心智能力，甚至開戰的決策。

    出於安全原因，報導僅提及該官員的名字叫喬金（Joakim）。喬金告訴該報，他認為，「自大妄想」是普廷當時接受那種激素治療的已知副作用。「這不是我可以肯定地說的事情，但我認為這確實影響了他在烏克蘭發動戰爭時的決定。」

    不過喬金沒有詳細說明具體的激素治療，但補充說，這也可能導致普廷在年初出現「月亮臉」。他沒有詳細解釋丹麥國防情報局是如何相信這一理論。

    自俄羅斯入侵烏克蘭以來，根據俄羅斯媒體報導、對前西方官員的採訪以及烏克蘭的說法，外界普遍猜測普廷生病了，但沒有一個說法得到明確證據支持，許多專家一直在猶豫是否要得出強有力的結論。

    事實上，普廷曾多次被目擊臉龐浮腫、體態虛弱等模樣，就連5月間勝利日閱兵典禮入座觀禮時，他腿上甚至還披了一條厚重毯子，且4月底與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在克里姆林宮會面期間，他也被拍到全程緊抓桌子邊緣，狀態看上去十分異常，10月間又被拍到手背有疑似靜脈注射後留下的痕跡，甚至有專家分析普廷恐正忍受著某種不正常疼痛。

    甲狀腺癌屬於中低度的惡性腫瘤，是少數「存活率高癒後好」的癌症。《貝林時報》引述前述官員說法稱，普廷並非身患絕症，而是在多次跌倒和事故後出現嚴重的慢性疼痛，久而久之可能會影響其繼續執政。他說，「這就是為什麼他坐下時往往緊緊抓住東西，這是為了減輕疼痛。」

    此前各種媒體報導說，普廷在2000年代遭受騎馬摔傷的影響，後來有消息稱，他在過去幾年的柔道和曲棍球課程中也曾受傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「俄國被逼到牆角」普廷新年談話指控西方國家「侵略」
    2022/12/31 23:56

    「俄國被逼到牆角」普廷新年談話指控西方國家「侵略」
    俄中關係引美方關切 美國務院：密切關注北京動作
    2022/12/31 07:42

    俄中關係引美方關切 美國務院：密切關注北京動作

    國泰卓越獎助計劃鼓勵青年勇敢築夢
    俄羅斯「芭蕾壞男孩」將普廷紋在身上 義大利劇院取消演出
    2022/12/31 00:22

    俄羅斯「芭蕾壞男孩」將普廷紋在身上 義大利劇院取消演出
    俄羅斯遭天下圍攻 普廷向同溫層拜年取暖
    2022/12/30 23:38

    俄羅斯遭天下圍攻 普廷向同溫層拜年取暖

    2022富邦長春公開賽蔡啟煌喜穿冠軍藍夾克
    致電烏克蘭佔領區8歲小女孩 普廷：妳會送我黃瓜嗎？
    2022/12/28 16:51

    致電烏克蘭佔領區8歲小女孩 普廷：妳會送我黃瓜嗎？
    普廷本週會晤習近平！ 克里姆林宮：適當時機公布具體細節
    2022/12/26 20:37

    普廷本週會晤習近平！ 克里姆林宮：適當時機公布具體細節
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播