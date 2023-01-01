丹麥情報：普廷服用激素治療甲狀腺癌 引發「自大妄想」副作用

普廷去年4月底接見國防部長紹伊古時神態明顯不佳，且一直抓著桌沿不放。（圖翻攝自YouTube）

2023/01/01 16:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥《貝林時報》（Berlingske）報導，據丹麥國防情報局（FE）的俄羅斯分析小組負責人指出，俄羅斯總統普廷身受長期疼痛之苦，且在2022年2月俄國出兵烏克蘭時，正服用激素治療甲狀腺癌，這種治療可能影響了他的心智能力，甚至開戰的決策。

出於安全原因，報導僅提及該官員的名字叫喬金（Joakim）。喬金告訴該報，他認為，「自大妄想」是普廷當時接受那種激素治療的已知副作用。「這不是我可以肯定地說的事情，但我認為這確實影響了他在烏克蘭發動戰爭時的決定。」

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不過喬金沒有詳細說明具體的激素治療，但補充說，這也可能導致普廷在年初出現「月亮臉」。他沒有詳細解釋丹麥國防情報局是如何相信這一理論。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，根據俄羅斯媒體報導、對前西方官員的採訪以及烏克蘭的說法，外界普遍猜測普廷生病了，但沒有一個說法得到明確證據支持，許多專家一直在猶豫是否要得出強有力的結論。

事實上，普廷曾多次被目擊臉龐浮腫、體態虛弱等模樣，就連5月間勝利日閱兵典禮入座觀禮時，他腿上甚至還披了一條厚重毯子，且4月底與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在克里姆林宮會面期間，他也被拍到全程緊抓桌子邊緣，狀態看上去十分異常，10月間又被拍到手背有疑似靜脈注射後留下的痕跡，甚至有專家分析普廷恐正忍受著某種不正常疼痛。

甲狀腺癌屬於中低度的惡性腫瘤，是少數「存活率高癒後好」的癌症。《貝林時報》引述前述官員說法稱，普廷並非身患絕症，而是在多次跌倒和事故後出現嚴重的慢性疼痛，久而久之可能會影響其繼續執政。他說，「這就是為什麼他坐下時往往緊緊抓住東西，這是為了減輕疼痛。」

此前各種媒體報導說，普廷在2000年代遭受騎馬摔傷的影響，後來有消息稱，他在過去幾年的柔道和曲棍球課程中也曾受傷。

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