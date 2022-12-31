「俄國被逼到牆角」普廷新年談話指控西方國家「侵略」

俄羅斯總統普廷31日在俄羅斯南部軍區總部授勳給俄軍烏克蘭行動指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）。（路透）

2022/12/31 23:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷12月31日發表新年談話，指控西方國家「侵略」，在和平問題上撒謊，試圖利用烏克蘭衝突削弱、分裂俄羅斯，俄國絕對不會屈服。普廷選在俄國南方軍區總部，向對烏軍事行動指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）等參戰官兵授勳時錄製新年談話，他還向俄軍官兵暗示，俄國已被逼到牆角，但是會繼續奮戰。

俄國國營電視台31日晚間播出普廷的新年談話影片，普廷說，「這是艱困的一年」，為邁向取得俄國完整主權和有力鞏固俄國社會做了必要的決定、重要的步驟。他指控西方「在關於和平上撒謊，實際上卻是在為侵略準備……，現在利用烏克蘭和其人民，削弱和分裂俄羅斯」，他說，「我們從未、也將不會允許任何人這麼做」。

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普廷也提到，西方因為烏俄戰爭對俄國施加制裁，「今年，一場真正的制裁戰向我們宣戰」，開啟這場制裁戰的一方，原本預期會徹底毀滅俄國產業、金融和運輸，但是「這並沒有發生」。他說，「道德和歷史性的正義，在我們這一邊。」

普廷這段新年談話歷時9分鐘，是他22年統治生涯中最長的一篇新年演說，背景是一處俄軍總部和一群士兵，與往年新年談話影片以覆著白雪的克里姆林宮為背景大為不同。

克宮發言人佩斯科夫指出，普廷是31日稍早視察位於頓河畔羅斯托夫的俄羅斯南部軍區總部，並授勳給俄羅斯對烏克蘭行動指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）和一批參戰官兵，在當地錄製新年談話。普廷向官兵說，「俄羅斯被逼到要嘛完全投降或者繼續奮戰的程度……，當然沒有什麼是可以放棄的」。

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