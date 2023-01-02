跨年遭空襲 烏擊落俄45無人機

去年十二月卅一日晚間，烏克蘭首都基輔民眾在耶誕樹前與烏國國旗合影，迎向總統澤倫斯基所說的「勝利的一年」。（歐新社）

2023/01/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球慶祝跨年之際，俄羅斯持續向烏克蘭多地開火，以大量飛彈和伊朗製造的無人機攻擊首都基輔和其他城市，但有四十五架無人機遭烏軍擊落。俄軍攻勢不停，烏克蘭總統澤倫斯基在除夕談話中，痛批莫斯科是魔鬼同路人，並預測今年將是對俄戰爭「勝利的一年」。

烏克蘭在二○二二年最後一天和二三年元旦仍遭俄軍飛彈和無人機轟炸，在基輔造成至少一死七傷，南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）也有數人受傷，南部工業城市札波羅熱（Zaporizhzhia）則有住宅在砲火中受損。

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澤倫斯基批俄魔鬼同路人

澤倫斯基在視訊談話中指出，烏克蘭人面對侵略沒有逃跑，挺身戰鬥，開始創造屬於烏克蘭的勝利；烏克蘭人唯一的新年願望就是勝利，勝利來自艱苦奮戰及外國夥伴的援助，而非出於奇蹟，「我們每個人都是戰士，人人都位居前線」。他痛批俄軍在復活節和耶誕節期間也發動攻擊。「他們自稱是基督徒…但他們支持魔鬼。他們支持魔鬼並與他同在。」

澤倫斯基還以俄語向克里姆林宮和俄國人民喊話，指責俄國總統普廷正在摧毀自己國家的未來，「沒有人會原諒你的恐怖行動。世界上沒有人會原諒你的所作所為。烏克蘭也絕不會原諒」。澤倫斯基也再次呼籲西方盟國提供更多防空和反飛彈系統給烏克蘭。

俄國首都莫斯科的紅場卅一日沒有煙火表演與慶祝活動，當局以防堵武漢肺炎疫情為由封閉紅場，並加派員警駐守附近小路。普廷則打破傳統，不在克里姆林宮內，而是造訪南部軍區總部所在地羅斯托夫發表除夕談話，聲稱道德和歷史正義都「站在俄羅斯一邊」，俄國會持續奮戰。

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