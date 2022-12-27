與病毒共存！ 英政府不再公布疫情關鍵數據「R值」

英國衛生安全局宣布，將停止公布計算武漢肺炎病毒在人群中的傳播速度「R值」。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

2022/12/27 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國疫情逐漸趨緩，英國衛生安全局本週一宣布，將停止公布計算武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒在人群中的傳播速度「R值」，首席數據科學家指出，由於疫苗和藥物的存在，這類數據已沒有必要性。

綜合外媒報導，繁殖率R值，被稱作「傳染率」，在過去3年以來是武肺病毒數據公告的主要內容，在疫情高峰期每週公布，今年4月開始改為每2週公布。據悉，R值大於1代表確診病例數量正在增加，例如：R值為2的話，代表1名確診者會傳染給另外2個人。

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英國衛生安全局（UK Health Security Agency）首席數據科學家華金斯（Nick Watkins）聲明中指出，現今疫苗和治療方法已讓我們進入與病毒共存的階段，儘管觀察規模縮小，但仍會藉由不同指標數據持續密切監控，因此公布這一類特定數據已經沒有必要。

華金斯說，「所有數據會持續定期審查，未來如有需要，像是發現新的『高關注的變異株』（Variant of Concern），此種模型數據就會即時性重新採用。」

據悉，截至本月23日，英國R值範圍介於1至1.2，且為當局最後一次發布R值數據。儘管過去數週以來染疫人數仍有增加，但明顯低於7月的疫情高峰期數據，當時單日確診人數約達3萬例。英國政府未來每周仍將繼續公布流感及武肺病毒觀察報告和感染調查。

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