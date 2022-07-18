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    英國疫情大反彈一週350萬人染疫 不排除重啟封鎖限制

    英國疫情再度進入新高峰。（法新社，資料照）

    英國疫情再度進入新高峰。（法新社，資料照）

    2022/07/18 17:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron新型變異株BA.4和BA.5肆虐，英國疫情大反彈，單週確診約來到350萬例，創下4月中旬以來的新高，相較上週的確診率更是增加了29%。面對疫情反撲，英國秋季將擴大第4劑疫苗接種對象，同時不排除重新啟動封鎖限制。

    英國國家統計局（ONS）公布數據，在截至7月6日的一週內，英格蘭約新增287.3萬例確診，蘇格蘭則新增33.4萬、威爾斯18.3萬例以及北愛爾蘭10.7萬例，共計約350萬例。

    英國3月底的單週確診數字曾一度來到490萬例，雖然目前疫情還沒來到最高點，但相較於前一週的270萬例，該週的新增確診率也增加了29%。

    英國將於秋季起擴大第4劑疫苗的接種範圍，由目前只供65歲或以上人士接種，擴至50歲或以上，醫護人員、社區照護者、孕婦以及有健康風險的人士都可以接種。

    英國衛生部政務次長卡莫爾（Lord Kamall）警告，如果疫情繼續升溫，影響到國民保健署作業與第一線醫療資源，不排除會重新啟動封鎖限制。

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