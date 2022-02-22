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    英國再替高風險族群加強免疫 今春開打第4劑疫苗

    英國政府將自春季開始替特定高風險族群施打第4劑武肺疫苗。示意圖，與本文無關。（法新社資料照）

    英國政府將自春季開始替特定高風險族群施打第4劑武肺疫苗。示意圖，與本文無關。（法新社資料照）

    2022/02/22 12:19

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）21日公布「與病毒共存」政策，解除武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫限制，疫苗監管機構同日則宣布，將替75歲以上長者、療養設施住民、12歲以上免疫功能低下者等族群接種第4劑疫苗。

    綜合外媒報導，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）21日指出，作為2022年防疫政策的一環，今年春季將再次替年滿75歲者、療養設施住民、12歲以上免疫功能低下者等高風險族群施打武肺疫苗加強劑。

    報導指出，當地老年人多在去年9月至10月接種了疫苗加強針（第3劑），為維持免疫保護力，今年春季將打第4劑疫苗；而對部分免疫系統嚴重受損的患者，這將是他們施打的第5劑疫苗。

    據報導，本次加強劑接種時間建議與前一劑間隔6個月；18歲以上可選擇輝瑞BNT或莫德納疫苗，12歲至18歲青少年族群則僅可施打輝瑞BNT疫苗。

    據悉，目前英國符合接種條件的人口中，約85%已接種2劑疫苗，並有約三分之二的人施打了第3劑。

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