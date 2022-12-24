絕不能再犯3年前錯誤！德外交專家籲暫停德中航班

北京確診及死亡人數直線上升，殯儀館每天都有處理不完的遺體火化請託。（美聯社）

2022/12/24 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國驟然放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，不僅國內陷入混亂，國際間也警鈴大作。《德國之聲》（DW）23日報導，保守派外交政策專家哈特（Juergen Hardt）呼籲暫停德中航班，直到確認中國未出現更危險的變異株為止，「我們絕不能再犯3年前的錯誤」。

「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（CDU／CSU）組成的「聯盟黨」議院黨團外交政策發言人哈特表示，由於中國染疫人數爆炸式增長，全球正面臨新一輪感染浪潮的威脅，因為更危險新型變異株出現的風險正不斷升高。

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他警告，3年前疫情開始爆發時，德中之間的航班在相當長的時期內並未受到影響，「我們絕不能再犯3年前的錯誤，只有當我們完全有把握說，中國沒有出現更危險的變異株時，才可以恢復德中航班往來。」

此外，哈特也提到，德國再一次表示願意向北京提供mRNA疫苗，，但習近平的「傲慢」毫無邊界。他將習近平稱為「獨裁者」，「他的一言至尊每天都讓自己國家人民付出生命代價」。

慕尼黑病毒學家普魯茨（Ulrike Protzer）則反對喊停德中航班，並表示她不擔心出現所謂「新型殺手病毒」，德國可透過減少社交接觸，放緩病毒傳播的速度。不過，她也認為，若中國不採取接種疫苗、儲備藥物及其他防範措施，明年4月之前恐怕會有100萬人確診身亡。

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