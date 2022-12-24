為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    絕不能再犯3年前錯誤！德外交專家籲暫停德中航班

    北京確診及死亡人數直線上升，殯儀館每天都有處理不完的遺體火化請託。（美聯社）

    北京確診及死亡人數直線上升，殯儀館每天都有處理不完的遺體火化請託。（美聯社）

    2022/12/24 16:08

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國驟然放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，不僅國內陷入混亂，國際間也警鈴大作。《德國之聲》（DW）23日報導，保守派外交政策專家哈特（Juergen Hardt）呼籲暫停德中航班，直到確認中國未出現更危險的變異株為止，「我們絕不能再犯3年前的錯誤」。

    「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（CDU／CSU）組成的「聯盟黨」議院黨團外交政策發言人哈特表示，由於中國染疫人數爆炸式增長，全球正面臨新一輪感染浪潮的威脅，因為更危險新型變異株出現的風險正不斷升高。

    他警告，3年前疫情開始爆發時，德中之間的航班在相當長的時期內並未受到影響，「我們絕不能再犯3年前的錯誤，只有當我們完全有把握說，中國沒有出現更危險的變異株時，才可以恢復德中航班往來。」

    此外，哈特也提到，德國再一次表示願意向北京提供mRNA疫苗，，但習近平的「傲慢」毫無邊界。他將習近平稱為「獨裁者」，「他的一言至尊每天都讓自己國家人民付出生命代價」。

    慕尼黑病毒學家普魯茨（Ulrike Protzer）則反對喊停德中航班，並表示她不擔心出現所謂「新型殺手病毒」，德國可透過減少社交接觸，放緩病毒傳播的速度。不過，她也認為，若中國不採取接種疫苗、儲備藥物及其他防範措施，明年4月之前恐怕會有100萬人確診身亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國提議運送數億劑BNT疫苗 遭中國拒絕
    2022/12/22 12:38

    德國提議運送數億劑BNT疫苗 遭中國拒絕
    沈富雄稱BNT採購政府心中有鬼 謝志偉斥：簽約遭中國硬生生攔下
    2022/09/14 13:10

    沈富雄稱BNT採購政府心中有鬼 謝志偉斥：簽約遭中國硬生生攔下

    生產者的講究 美食福島・安心福島
    依賴中國的後果！德國欲重啟防疫政策 卻面臨口罩短缺
    2022/07/20 05:41

    依賴中國的後果！德國欲重啟防疫政策 卻面臨口罩短缺
    中國助小英解決疫苗荒？ 范世平揭台灣獲千萬劑BNT關鍵
    2021/07/14 00:08

    中國助小英解決疫苗荒？ 范世平揭台灣獲千萬劑BNT關鍵

    國泰卓越獎助計劃鼓勵青年勇敢築夢
    BNT疫苗無下文 德駐台代表：德政府盡力協調但無法掌控簽約
    2021/06/02 09:57

    BNT疫苗無下文 德駐台代表：德政府盡力協調但無法掌控簽約
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播