依賴中國的後果！德國欲重啟防疫政策 卻面臨口罩短缺

德國政府準備在秋季重啟強制戴口罩的防疫政策，口罩等防疫物資和藥品卻面臨短缺問題。（美聯社檔案照）

2022/07/20 05:41

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於德國每日感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的人數自6月以來持續上升，政府準備在秋季重啟強制戴口罩的防疫政策，口罩等防疫物資和藥品卻面臨短缺問題。專家認為，原因除了烏俄戰爭的影響，也和過度依賴中國等亞洲國家有關，德國在野黨要求聯邦政府加強本地生產。

德國之聲中文網18日報導，在前2年的疫情高峰期，口罩供不應求，約有150家公司生產口罩和其他防護用品，政府提供數百萬歐元的補貼，以減少對中國進口的依賴。但目前商店販售的口罩多半為中國製，口罩製造產業協會估計，德國的口罩生產最遲在2025年就會結束，屆時許多廠商可能會拆除機器並出售。

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據報導，相較於中國製口罩，德國國產口罩成本較高，因而難以在市場存活。一個德國生產的FFP2口罩的成本約0.35歐元（約10台幣），而中國製口罩則約0.12歐元（約3.7台幣），運費另加。對於醫院和政府這類必須經過招標程序的大宗訂單而言，價格往往是決定性因素。

醫院裡的手術材料和用具，包括縫合線和插管等，以及兒科醫學的特殊產品，也和口罩一樣仰賴中國供應商。儘管醫院仍有少量庫存，但這些材料往往來自中國，自疫情爆發以來，中國的貨物運往歐洲，需要經歷長時間的等待。在柏林，一些手術已經被延後。

此外，就連藥品也出現供不應求的現象，包括兒童用的止痛劑、哮喘噴霧劑、降壓藥、麻醉劑、抗抑鬱藥和碘片等。除了疫情和烏俄戰爭的影響，國際供應鏈的波動也是原因之一。基於成本考量，許多藥物原料在中國和印度生產。2000年，59％的成分在歐洲生產，31％在亞洲生產，但2020年已經逆轉，63％的成分來自亞洲。

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