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    美國芬太尼躍居致命毒品龍頭 一年查獲劑量足以讓全民喪命

    美國今年查獲芬太尼劑量足以讓全美國人民死亡。（法新社）

    美國今年查獲芬太尼劑量足以讓全美國人民死亡。（法新社）

    2022/12/22 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國毒品問題猖獗，其中芬太尼原作為強效鴉片止痛劑，但卻被不肖人士不法販賣，在市場上流通，成為美國最致命的毒品威脅。芬太尼的強度比海洛因高1.5至50倍，會損害使用者的呼吸能力，甚至導致死亡。而美國緝毒局DEA日前表示，2022年查獲的芬太尼數量足以讓全美國人民喪命。

    根據衛報指出，日前DEA發表聲明，2022年該局查獲了5060萬粒含有芬太尼的假處方藥物，以及超過1萬磅的芬太尼粉末，總計查獲了3.79億的致命劑量。芬太尼是一種鴉片類藥物，其強度遠比海洛因高出1.5至50倍，使用芬太尼將會影響呼吸道功能。DEA表示，芬太尼是目前美國最危險的毒品威脅，2毫克的粉末就足以讓吸食者死亡。

    而當局透露，目前首要的打擊目標是兩組墨西哥販毒集團，錫那羅亞（Sinaloa）以及哈利斯科（Jalisco cartels），DEA表示兩組集團犯賣的芬太尼的化學原料來自中國，並運往墨西哥秘密工廠大量生產。上個月當局發布警告，提醒美國公民因服用含芬太尼的假處方藥導致死亡的人數，比去年同期高出40%。DEA局長呼籲，永遠不要透過朋友食用藥物，也拒絕從社群媒體購買藥丸，這些藥物都足以讓人致命。

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