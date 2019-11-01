美國緝獲20公斤「芬太尼」 堪比「化武」能殺數千萬人

美國俄亥俄州（Ohio）查獲約20公斤鴉片類止痛藥「芬太尼」（Fentanyl），檢調單位稱，如此大量的致命毒品堪比「化學武器」，能殺光「俄亥俄州所有居民」（1000多萬人）好幾輪！（圖擷取自臉書）

2019-11-01 23:25:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州（Ohio）日前一場「緝毒突擊行動」查獲超過44磅（約20公斤）鴉片類止痛藥「芬太尼」（Fentanyl），檢調單位稱，如此大量的致命毒品堪比「化學武器」，能殺光「俄亥俄州所有居民」（1000多萬人）好幾輪！

綜合外媒報導，俄亥俄州當局在10月21日的緝毒突擊行動中，查獲44磅「芬太尼」、1500克疑似冰毒、500克疑似海洛因、3把槍以及3萬多美元（約91萬台幣），逮捕3名嫌犯。

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據報導，3名嫌犯分別為31歲的戴維斯（Shamar Davis）、30歲的佛蘭克林（Anthony Franklin）以及37歲的傑克森（Grady Jackson），被控持有及意圖分銷400克以上芬太尼、非法持有槍支重罪。

俄亥俄州總檢察長約斯特（Dave Yost）說，「如此大量的芬太尼相當於化學戰中的大範圍殺傷性化學武器」，非常慶幸能即時查緝這些芬太尼；而密西根州與俄亥俄州的國土安全調查幹員卡蘭德（Vance Callender）也指出，「44磅的芬太尼能殺光俄州所有居民好幾輪。」

相關資料顯示，芬太尼是種人工合成的鴉片類止痛藥、用於治療劇烈疼痛，成分類似海洛因，但效力比海洛因強50倍，因此，芬太尼僅需3毫克就能致命（海洛因30毫克）。

據美國「疾病控制和預防中心」統計資料顯示，俄亥俄州、賓州（Pennsylvania）、麻州（Massachusetts）以及新罕布夏州（New Hampshire）4州，長期以來濫用「芬太尼」問題嚴重。

俄亥俄州不僅在2014年到2015年間，有500起濫用芬太尼相關案例，9月時曾在1天內有6人因用藥過量死亡，7月時，則有9人在2天內因此喪生。

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