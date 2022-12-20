印尼國會審新版刑法 宣揚共產主義最重判刑15年

印尼國會正在審理新版刑法，將對宣揚共產主義者提高刑罰。圖為2019年1月印尼官員突擊搜查一家書店，沒收與共產主義有關的書籍。（法新社料照）

2022/12/20 16:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》（RFA）19日報導，印尼和中國經貿關係日益深化，但兩國有著巨大的意識形態差異，印尼重刑打擊共產主義已近50年，尤其國會即將通過的新版刑法更規定，宣傳共產主義和馬克思列寧主義者，可判處4到15年徒刑。

印尼國會本週正在審理新版刑法草案，內容指任何人以口頭或書面形式傳播或弘揚共產主義、馬列主義，包括透過任何媒體傳播，將面臨最高4年刑期；若上述行爲造成社會騷亂或財產損失，最高可判刑7年；若造成人員受傷及死亡，可判刑12至15年。網路民調顯示，印尼人雖擔心此條款可能被濫用於打擊異議人士，但就打擊共產主義而言，很少有反對意見。

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印尼總統大學（President University）國際關係學系助理教授賴劍文（Harryanto Aryodiguno）表示，印尼對共產主義的打擊力度世界罕見，國內已幾乎沒有共產主義者，新刑法的懲罰條款比以往嚴厲，極有可能在國會順利通過。不過，他認為新刑法不會嚴重影響印中關係，因為印尼需要中資在內的外資協助發展經濟。

據了解，印尼政府近年為推動對中關係，多次嘗試在國會撤銷對共產主義的禁令，但至今都失敗。事實上，印尼和馬來西亞仍嚴厲禁止象徵共產主義的鐮刀、錘子、紅旗等圖樣。

值得注意的是，儘管印尼嚴禁共產主義，但中國駐印尼大使館編纂的各類投資和旅遊指南上，幾乎都未提及印尼反共的禁忌及可能面臨的牢獄之災。從中國官方2021年數據來看，中共黨員數量已接近1億人，而近年更有大批中國人湧入印尼旅遊和投資。

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