為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印尼國會審新版刑法 宣揚共產主義最重判刑15年

    印尼國會正在審理新版刑法，將對宣揚共產主義者提高刑罰。圖為2019年1月印尼官員突擊搜查一家書店，沒收與共產主義有關的書籍。（法新社料照）

    印尼國會正在審理新版刑法，將對宣揚共產主義者提高刑罰。圖為2019年1月印尼官員突擊搜查一家書店，沒收與共產主義有關的書籍。（法新社料照）

    2022/12/20 16:38

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》（RFA）19日報導，印尼和中國經貿關係日益深化，但兩國有著巨大的意識形態差異，印尼重刑打擊共產主義已近50年，尤其國會即將通過的新版刑法更規定，宣傳共產主義和馬克思列寧主義者，可判處4到15年徒刑。

    印尼國會本週正在審理新版刑法草案，內容指任何人以口頭或書面形式傳播或弘揚共產主義、馬列主義，包括透過任何媒體傳播，將面臨最高4年刑期；若上述行爲造成社會騷亂或財產損失，最高可判刑7年；若造成人員受傷及死亡，可判刑12至15年。網路民調顯示，印尼人雖擔心此條款可能被濫用於打擊異議人士，但就打擊共產主義而言，很少有反對意見。

    印尼總統大學（President University）國際關係學系助理教授賴劍文（Harryanto Aryodiguno）表示，印尼對共產主義的打擊力度世界罕見，國內已幾乎沒有共產主義者，新刑法的懲罰條款比以往嚴厲，極有可能在國會順利通過。不過，他認為新刑法不會嚴重影響印中關係，因為印尼需要中資在內的外資協助發展經濟。

    據了解，印尼政府近年為推動對中關係，多次嘗試在國會撤銷對共產主義的禁令，但至今都失敗。事實上，印尼和馬來西亞仍嚴厲禁止象徵共產主義的鐮刀、錘子、紅旗等圖樣。

    值得注意的是，儘管印尼嚴禁共產主義，但中國駐印尼大使館編纂的各類投資和旅遊指南上，幾乎都未提及印尼反共的禁忌及可能面臨的牢獄之災。從中國官方2021年數據來看，中共黨員數量已接近1億人，而近年更有大批中國人湧入印尼旅遊和投資。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2022最狂飆股！印尼礦業股今年暴漲近1600％
    2022/12/15 16:39

    2022最狂飆股！印尼礦業股今年暴漲近1600％
    印尼新法禁「婚外性行為、婚前同居」恐嚇跑外國人 峇里島首長喊話了
    2022/12/12 15:11

    印尼新法禁「婚外性行為、婚前同居」恐嚇跑外國人 峇里島首長喊話了

    林下良品「環境永續x全民獲利」
    找錯人？北約峰會在即 共產團體遊行反戰反北約
    2022/06/26 23:00

    找錯人？北約峰會在即 共產團體遊行反戰反北約
    反共抗俄！烏國籌組委員會 致力去俄國化、去共產化
    2022/06/10 21:39

    反共抗俄！烏國籌組委員會 致力去俄國化、去共產化

    台新金聯手刑事局共創資安聯盟
    古巴爆大規模示威 拜登：共產主義是失敗的體系
    2021/07/16 07:52

    古巴爆大規模示威 拜登：共產主義是失敗的體系
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播