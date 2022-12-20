傳回火星景色 「洞察號」寫絕筆：這可能是我拍的最後一張照片

「洞察號」電量即將完全耗盡，今（20日）它傳回一張火星照，並寫下「絕筆」，這可能是他在火星所拍攝的最後一張照片。（圖擷自洞察號推特）

2022/12/20 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕為了研究火星行星內部結構，NASA在2018年5月發射無人著陸探測器「洞察號」（InSight），同年11月底成功登陸火星，在這4年多以來為人類對於火星了解做出極大貢獻，隨著沙塵逐漸覆蓋機體，「洞察號」電量即將完全耗盡，今（20日）它傳回一張火星照，並寫下「絕筆」，這可能是他在火星所拍攝的最後一張照片。

火星探測器「洞察號」（InSight）推特在台灣時間今（20日）晨5點許上傳一張照片，這張照片是在11日所拍攝，「洞察號」寫道：「我的電量真的很低，這可能是我所能發回的最後一張照片。不過不要為我擔心：我在這裡的過程既有成效又很平靜。如果我可以繼續與我的任務團隊交談，我會的--但我很快就會告別。謝謝大家陪著我。」

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由於「洞察號」電量即將完全耗盡，NASA關閉了「洞察號」的大部分其他儀器，優先為地震儀供電，以觀察火星震，所以照片已經很少傳回。

「洞察號」登陸火星後，在2018年12月首次捕捉到火星的風聲，2019年4月更為人類首次探測到火星振，NASA更是自2019年2月開始，根據「洞察號」提供的數據，發布火星每日天氣報告，提供火星氣溫、風速、氣壓等資訊，不過隨著逐漸累積的沙塵，造成「洞察號」機能慢慢喪失，但已經在火星運作1443天火星日（地球1483天），遠超過原先709火星日（地球728天）目標。

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight （@NASAInSight） December 19, 2022

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