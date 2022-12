傳回火星景色 「洞察號」寫絕筆：這可能是我拍的最後一張照片

2022/12/20 14:22

〔即時新聞/綜合報導〕為了研究火星行星內部結構,NASA在2018年5月發射無人著陸探測器「洞察號」(InSight),同年11月底成功登陸火星,在這4年多以來為人類對於火星了解做出極大貢獻,隨著沙塵逐漸覆蓋機體,「洞察號」電量即將完全耗盡,今(20日)它傳回一張火星照,並寫下「絕筆」,這可能是他在火星所拍攝的最後一張照片。

火星探測器「洞察號」(InSight)推特在台灣時間今(20日)晨5點許上傳一張照片,這張照片是在11日所拍攝,「洞察號」寫道:「我的電量真的很低,這可能是我所能發回的最後一張照片。不過不要為我擔心:我在這裡的過程既有成效又很平靜。如果我可以繼續與我的任務團隊交談,我會的--但我很快就會告別。謝謝大家陪著我。」

請繼續往下閱讀...

由於「洞察號」電量即將完全耗盡,NASA關閉了「洞察號」的大部分其他儀器,優先為地震儀供電,以觀察火星震,所以照片已經很少傳回。

「洞察號」登陸火星後,在2018年12月首次捕捉到火星的風聲,2019年4月更為人類首次探測到火星振,NASA更是自2019年2月開始,根據「洞察號」提供的數據,發布火星每日天氣報告,提供火星氣溫、風速、氣壓等資訊,不過隨著逐漸累積的沙塵,造成「洞察號」機能慢慢喪失,但已經在火星運作1443天火星日(地球1483天),遠超過原先709火星日(地球728天)目標。

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ