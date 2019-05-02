NASA洞察號傳回最新照片 捕捉火星日出、日落

2019-05-02 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）火星探測器「洞察號」，最近傳回了火星日出和日落的照片，只見一個小而昏暗的太陽懸掛在火星地平線，和地球上的景象大異奇趣。

綜合外媒報導，洞察號跟隨精神號、機會號和好奇號的腳步，在上週拍下火星日出和日落的照片。洞察號科學團隊聯合研究員兼圖像負責人馬奇（Justin Maki）1日表示，這是火星任務的傳統，「隨著許多主要圖像任務完成，我們決定捕捉從另一個世界看到的日出和日落」。

洞察號的機械手臂在4月24日、25日用相機拍下這些照片，NASA官員表示，洞察號在火星時間凌晨5時30分捕捉到日出，大約13小時後拍下日落照片。

照片上最突出的就是「小太陽」，NASA官員表示，火星離太陽的距離比地球還要遠，所以太陽在這顆紅色星球天空中的亮度只有地球的2/3。

NASA洞察號任務耗資約8億美元，其去年11月於火星赤道附近著陸，任務包括調查火星地震、土地測量、探查火星內部熱傳輸等。

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