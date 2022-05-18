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    火星沙塵暴來襲！「洞察號」電力漸失 最快7月功成身退

    NASA表示，由於太陽能板上沙塵持續堆積，「洞察號」正失去動力，最快7月功成身退。（美聯社）

    NASA表示，由於太陽能板上沙塵持續堆積，「洞察號」正失去動力，最快7月功成身退。（美聯社）

    2022/05/18 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕為了研究火星行星內部結構，NASA在2018年5月發射無人著陸探測器「洞察號」（InSight），同年11月底成功登陸火星，在這4年來「洞察號」已經觀察到1300多次火星震，不過隨著火星沙塵暴籠罩，「洞察號」的太陽能板失去作用，「洞察號」可能在7月停止運作。

    據《美聯社》報導，NASA表示，由於太陽能板上沙塵持續堆積，「洞察號」正失去動力，目前從太陽能板所產生的電力是它在剛登陸火星時的十分之一，「洞察號」最初有足夠的電力讓一個烤箱運作1小時40分鐘，現在最多僅能使用10分鐘。

    NASA指出，「洞察號」將持續用內部結構地震實驗儀（SEIS）來監測火星震，直到完全失去電力，預計可能在7月停止，自2018年登陸火星以來，洞察號已探測到1300多次火星震，最大一次的震度是5級，發生在兩週前。

    這是NASA火星探測器第二次被火星沙塵暴淹沒：2018年火星全球性的沙塵暴奪走了「機會號」（Opportunity），與「機會號」瞬間失去訊號相比，「洞察號」是逐漸累積的沙塵造成機能慢慢喪失。

    「洞察號」登陸火星後，除了觀測火星震外，也在2018年12月首次捕捉到火星的風聲，NASA更是自2019年2月開始，根據「洞察號」提供的數據，發布火星每日天氣報告，提供火星氣溫、風速、氣壓等資訊。

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