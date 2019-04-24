火星也會地震？洞察號首次探測到火星內部微弱震波訊號

2019-04-24 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕來自地球內部的震波訊號被稱為「地震」，那來自火星內部的震波訊號或許該被稱為「火星震」（Marsquake）？去年底成功登陸火星的「洞察號」（InSight）無人探測器，在火星上度過128個火星日後，終於首次成功探測到來自火星內部的震波訊號，美國國家太空總署（NASA）於今日（24日）發表成果報告。

根據NASA最新發出的報告，洞察號的火星任務最主要是希望探測火星內部結構，科學家希望藉此理解，所謂的「類地行星」（terrestrial planet，又稱為岩質行星）是如何形成的。可惜的是，這個最新被探測到的震波過於微弱，以致於無法提供關於火星內部結構的可靠資訊，但依然可以說是洞察號火星探測任務的一大步。

來自NASA「噴氣推進實驗室」（JPL）的洞察號首席研究員Bruce Banerdt表示，「過去幾個月以來，我們都只能監測到火星表面的背景雜訊，而現在這個令人驚豔的成果，很可能帶起新的研究領域『火星地震學』（Martian seismology）」。

報告指出，不同於幾乎隨時都在微微震動的地球表面，火星表面其實異常平靜，這也是為何洞察號可以探測到這起極微弱震波訊號的原因。NASA表示，像這樣微弱的地震，在位於板塊邊界的美國南加州1天內平均發生多達數十起。

洞察號火星探測任務是由美國及歐洲多國合作促成，除了NASA外，合作夥伴還包含法國國家太空研究中心（CNES）、德國航太中心（DLR）等組織。而各國科學家目前仍在研究這個火星震波訊號的背後成因。

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