台灣12強奪冠創歷史 牆內無恥小粉紅高潮扯：中國人打棒球牛B

台灣在昨（24）日以4：0完封日本，首次榮獲3大賽冠軍。相關消息傳到中國後，除引起中國網友討論、一度登上微博熱搜，還有一群小粉紅無恥留言吃豆腐。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2024/11/25 15:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在昨（24）日世界12強棒球冠軍賽中，以4：0完封日本，終結了日本隊的27連勝紀錄，創下台灣棒球史首次榮獲3大賽冠軍，相關消息傳到中國後引起網友討論、一度登上微博熱搜，更引來一群小粉紅留言開蹭稱「中國台灣贏了」、「中國人打棒球牛B」，無恥吃豆腐行徑引來台日2國網友反感。

綜合外媒報導，2024世界棒球12強賽冠軍戰，台灣隊最終以4：0擊敗日本，不僅中止日本隊在國際大賽的27連勝紀錄，更讓台灣首度抱回國際3大賽的冠軍獎盃，創台灣棒球史紀錄。同時，「台灣隊長」陳傑憲的亮眼表現，也讓他獲頒「大會MVP」、「打擊王」、「最佳外野手」、「最佳防守球員」，合計4座個人獎。

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消息曝光後，歷史時刻嗨翻全台灣球迷，許多日本球迷也很有風度地恭賀台灣隊奪下夢寐以求的歷史勝利。相關消息傳到中國社群後，雖有一些中國網友留下「恭喜恭喜」、「不黑不吹，確實厲害」、「台灣棒球的水準一直都挺好的」「該恭喜，就恭喜呀，台灣的棒球確實厲害」等正常祝賀，但仍出現許多讓人反感的吃豆腐發文。

刻意吃台灣豆腐的小粉紅，將台灣奪冠的影片或照片上傳到微博，不僅後製將台灣「青天白日滿地紅」國旗抹去，更無恥寫下，「中國人最棒」、「中國台北牛逼」、「恭喜台灣省省隊」、「中國人還是挺有棒球實力的」、「一個省隊水準就能奪冠，厲害」、「世界棒球決賽，中國台灣贏了日本，得了第一！日本選手都傻了」。

小粉紅高潮行徑惹怒多台日網友，日本網友直指中國在世足賽做出各種仇日行徑，跟台灣良好運動家精神成鮮明對比，完全不可能是同一國人；台灣網友則開轟，「跟國民黨一樣愛蹭欸」、「別的不行，意淫倒是挺行」、「南島語族跟夏威夷比較近，跟你黃河長江沒關係」、「超好笑，日本媒體跟南韓，都說我們是台灣隊，你怎麼說」。

也有台灣網友無奈抱怨，「去你MD中國台北」、「中華就是中國，不改掉永遠被吃豆腐」、「再繼續中華台北，就是要一直被蹭」、「只要那個名字不拿掉，永遠都會有蒼蠅」、「不拿掉中華2字，真的會被中國狂吃豆腐！」、「希望將中華隊正名為台灣隊，就不會吸引蒼蠅了」、「沒辦法，我們自己也還是有不少人一直把中國台北攬在自己身上」。

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