網紅自稱哈佛畢業賣「美國神藥」治腫瘤 其實......只是顆糖果

中國網紅「麥琪啦」直播販售藥品，還展示所謂美國「紐約時報」的相關介紹。（截自小紅書）

2024/11/25 13:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅再秀無下限話術，一名「小紅書」部落客「麥琪啦」，自稱畢業於哈佛大學商學院，日前在網上販售藥品，為規避風險，直播中故意拆分病名，如將「尿毒症」說成「那個尿，某毒，某什麼症」，暗示能消瘤治癌，連中國媒體也看不下去，踢爆該產品只是一款「壓片糖果」。

綜合中媒報導，麥琪啦目前在小紅書平台擁有14.4萬粉絲。她自稱是小紅書「最能影響女性的KOL」，畢業於哈佛大學商學院，曾參加聯合國青年代表大會。

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在直播中，麥琪啦推銷多款宣稱有醫療保健作用的產品，並稱部分是「獨家售賣」、「新品首發」，並透過一連串話術暗示這些產品可治療疾病，甚至腫瘤。

經媒體調查發現，其推銷的多款產品均無藥品相關標示。為了規避平台審查和相關風險，麥琪啦在直播中和助理們常使用英文，或故意拆分病名，如將「尿毒症」說成「那個尿，某毒，某什麼症」，用「CA」指「惡性腫瘤、癌症」。提到成效時，他們常用「相當哇塞」、「立竿見某影」等字眼，表示效果好。

麥琪啦還親身咀嚼一顆，聲稱該款是「美國聯合製藥」旗下的專利產品，在美國等全球多地流行。「只要799元（人民幣），就能拿到8瓶」 。據報導，該款商品已售出近百件。

報導進一步指出，該產品的中文標籤顯示，這是一款「壓片糖果」，即普通食品。而該產品包裝上的地址顯示是一家位於深圳市的公司。實際前往該公司探訪發現，公司大門緊閉，門上貼著多張電費等欠費通知，還有當地法院發出的《網拍告知書》，其房屋所有權人因未償還債務，法院擬拍賣該房屋。

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