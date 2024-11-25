驚見44億年前火星「活水」 科學家：或曾適合生命存在

被稱為「黑色美人」或NWA7034的火星隕石，據信形成於火星擁有磁場的時期。（圖：新墨西哥大學隕石研究所）

2024/11/25 13:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現了火星早期存在液態水的重要證據！由澳洲科廷大學（Curtin University）主導的最新研究，透過分析一顆來自火星隕石「黑色美人」（Black Beauty，NWA7034）的44.5億年前鋯石顆粒，首次揭示富含水分的流體遺跡。這一發現代表火星古代熱水活動的最古老直接證據，暗示火星早期可能曾擁有適合生命存在的環境。

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，研究團隊應用奈米級地球化學技術，深入分析鋯石內部鐵、鋁、釔、鈉等元素的分布模式。這些元素在鋯石形成時被鎖定，顯示當時存在富含水分的熱液系統，表明火星早在44.5億年前便已經有熱水活動。熱液系統是地球早期生命起源的重要環境條件，此發現進一步推測火星曾具備孕育生命的潛力。

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此外，這顆鋯石還記錄了隕石撞擊的證據。科廷大學2022年的研究指出，這顆鋯石因隕石撞擊而受衝擊，成為目前唯一已知的火星「受衝擊鋯石」。這次研究更進一步顯示，儘管火星地殼曾遭遇劇烈隕石撞擊，火星在41億年前的諾亞紀（Noachian）之前，即前諾亞紀（Pre-Noachian）時期，已擁有液態水的存在。

這項發現為未來火星探測提供了全新方向，例如尋找火星古代生命遺跡及探索地下水的可能性。研究者期待，這些線索將成為未來科學任務的重點，幫助深化對火星過去及其潛在生命條件的認識。相關成果已刊登於國際權威期刊《科學進展》（Science Advances）。

藝術家想像圖呈現40多億年前的火星，科學家推估，當時火星上的水量或足以覆蓋整個星球表面，形成平均深度約 140公尺的海洋，甚至在北半球某些區域，海洋深度可能超過1.6公里。（圖：ESO/M. Kornmesser）

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