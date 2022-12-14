中國確診死亡數飆升？ 傳北京醫院太平間爆滿「遺體只能放家中」

中國一名網友在推特上爆料，稱北京當地確診死亡數不斷攀升，醫院太平間爆滿，已無法繼續存放遺體。圖為北京醫護人員將病患移出救護車。（路透）

2022/12/14 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府已放寬防疫制策，確診數卻仍持續攀升，一名中國網友今（14）在推特上分享一則影片，地點疑似是在北京，只見影片中的汽車全都在排隊進殯儀館寄存骨灰。也有網友上網求助，表示父親因確診死亡，醫院太平間爆滿無法置放，最後僅能放在自己家中，不知如何是好。

中國國家衛生健康委員會今（14）日宣布不再公布無症狀感染者數據，一名網友在社群平台推特上爆料「北京疫情開始爆表」，貼出北京市政府針對確診死者的遺體處置辦法，其中包含「不能為死者舉辦告別式及任何喪葬活動」，言下之意，就是只能儘快處理屍體，無法讓家屬好好說再見。

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該網友也上傳另一名網友的求救訊息，內文表示自己的親生父親因確診死亡，當地多間醫院的太平間已無空間存放，致電警察局跟專線都沒人接聽「父親死了3小時，就只能放在家中」。

除此之外，該名爆料網友也貼出一則1分多鐘短片，汽車排了一整條街，都是在等著進殯儀館放骨灰。網友也上傳北京醫院工作人員的對話截圖，內容顯示殯儀館「還沒被火化」的遺體數量暴增，加上工作人員確診人力短缺，目前已無法再收遺體。

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