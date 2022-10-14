澳前總理：習近平讓中國「動脈堵塞」 估5年內沒能力犯台

澳洲前總理陸克文。（法新社）

2022/10/14 23:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國共產黨第20次全國代表大會（20大）將在16日登場，澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）13日在一場活動上表示，中共總書記兼國家主席習近平未來5年內應不會武力犯台，因為北京需要積累更大的軍事優勢和財政、經濟準備。然而，習近平權力過度集中，已使中國「動脈堵塞」，在處理美中關係和經濟問題上更加棘手。

《德國之聲》（DW）14日報導，目前擔任美國智庫「亞洲協會」（Asia Society）會長的陸克文，在該協會一場活動上談及對中共20大的觀察，包括習近平在20大會如何釋放中國應對國際局勢、處理美中關係的訊號。他認為，習近平權力過度集中使他在處理美中關係時更棘手，這樣的「大問題」十分考驗體力，「要嘛開始有效地將權力下放給中央機構內其他人，要嘛決策速度就會變慢，而且會慢得相當徹底。」

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陸克文就台海問題表示，未來5年內應不會爆發衝突，因為北京仍需要更大的軍事優勢，也需要讓自己在財政和經濟層面能夠承受可能的制裁，「未來5年，若沒有來自台灣自身或美國的直接挑釁，我不認為習近平在軍事、財政或經濟上有能力發起軍事行動，選擇在該任期內收復台灣。我更關心的是之後的任期，以及一旦進入2030年代，該任期的後期部分。」

他也提到，有2大變數仍可能致使台海擦槍走火：一是美國目前對一中政策的「漸進式切割」，圍繞一中政策的各種表述及相關「戰略模糊」開始被消除；二是2024年台灣總統大選之前，台灣執政黨民進黨或台灣輿論會否有進一步的「台獨」言論。

針對習近平將史無前例地取得第三個任期，陸克文表示，中國所有關鍵的人事決定和未來的政策方向，最終都由習近平及其身邊的人決定，但習似乎不是願意接受建言的領導人。他說，如果有人告訴習近平：「主席先生，我認為您做錯了」，那麼此人大概無法在習的「王朝」（court）存活太久。

他直言，當如此龐大的政治和政策權力集中在領導人、領導小組和政治局常務委員會－亦即中南海—手中時，造成的問題之一就是「動脈堵塞」，而這也使中國在應對經濟問題時陷入困局，除了「動態清零」政策、人口老化和出生率急劇放緩、人口和勞動力萎縮等複合性因素外，中國過去5年在意識型態和政治方面左傾的轉變，也是導致經濟成長率放緩的因素之一。

陸克文說，習近平是否會因為經濟成長放緩，而在20大工作報告中釋放回歸市場的訊號，當前猶未可知。從經濟角度來看，最好的結果就是習近平不要加倍「向左轉」，而是交由新任國務院總理和副總理落實經濟政策，但他對習能否承認他在過去5年中「搞砸了事情」，抱持懷疑態度。

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