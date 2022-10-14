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    掛反習布條「新坦克人」身分疑曝光！曾網上嗆習

    中國首都北京市海淀區四通橋上驚見示威布條。（取自網路）

    中國首都北京市海淀區四通橋上驚見示威布條。（取自網路）

    2022/10/14 08:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中共將要展開第20次全國代表大會，對預估將連任的中國領導人習近平而言意義重大，然而管控嚴格的北京竟然發生示威行動，有民眾在橋梁掛上反習標語，要「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，如今這位被譽為新時代「坦克人」的身分疑似曝光。

    前中共黨校教授蔡霞在推特表示：「有媒體人朋友發給我私信，提供了可能是北京這位孤膽英雄的資料」，從蔡霞張貼出的文件可以看到，一位名為彭載舟的男子，今年10月在網路上發表「罷課罷工罷免習近平攻略」，他說這是一個抗議攻略，一篇討伐國賊的檄文，此外男子還曾在網路上留言表示，要在2022年10月16日組織全國罷課罷工總動員，嗆說：「要讓獨裁者習近平知道，在追求自由的道路上，中華大地有男兒」。

    13日，拉起布條者被押入警車，相關影像與關鍵字也在中國網站上「被消失」，《大紀元》報導，署名彭載舟的推特帳號曾在13日凌晨表示：「各位同道中人，我們馬上要行動了。」但事發後突然刪除跟罷課罷工有關的推文，只剩下生活紀錄，報導指出，過往中共警方會登錄被逮捕人的社交媒體帳號，並擅自刪除訊息。

    另外有消息指出，2021年有署名彭載舟的作者，在科技刊物發表電磁波電場相關文章，但目前仍未能確定是否與罷習的彭載舟為同一人。

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