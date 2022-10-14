突破廿大保安 北京出現反習標語

中國首都北京市海淀區四通橋上，十三日驚見「狼煙」與「布條」。（取自網路）

2022/10/14 05:30

橘衣人被逮 目擊者PO網遭秒刪

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國首都北京十六日將迎來中共第廿次全國代表大會，除了面對全國各地陸續升高的武肺疫情，位於廿大新聞中心三．五公里外交通要道的北京海淀區四通橋，十三日中午驚見「橘衣人」突破保安上橋進行大動作示威：焚燒物品，並拉起巨大布條配擴音器，表達「不要核酸要吃飯，不要封控要自由」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」等訴求。但此人立刻被押入警車，現場下午即回復原狀，相關影像與關鍵字也在網路立刻「被消失」。

掛布條示威 罷免獨裁習近平

「華人新聞」推文將之與一九八九年天安門事件肉身阻止血腥鎮壓的「坦克人」相比：「這是新時代的坦克人。是自焚了，還是通過狼煙引起關注？」網友紛紛感嘆，「勇士，北京這麼多攝像頭，真正的勇士。這要是被抓住，肯定又顛覆政權了」，「這個人估計會死在監獄裡」，「勇士很可能會被關精神病院」，「這個是真勇士呀！其實我們很多都對現在的政策不滿，但是一直都不敢站出來說」，還有預言星星之火，可以燎原。

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不要核酸要吃飯 不做奴才做公民

至於「橘衣人」如何突破保安並成功上橋，目前不明。其訴求還包括「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」，並用喇叭播放「要吃飯、要自由、要選票」。他示威時，不少市民在橋下圍觀及拍照。包括美國有線電視新聞網（CNN）等國際媒體也都報導此一罕見示威事件。CNN駐北京記者趕抵現場途中發現，各主要橋樑交流道保安明顯加強。

蘭州3千學生隔離 交叉感染

與此同時，中國國家衛生健康委員會十三日稱全中國前一天新增確診三七二例、無症狀感染一二五二例，分別含本土案例三二二起、一一五四起，其中廿五例無症狀本土感染在甘肅省。但甘肅蘭州文理學院十一日驚傳校方隱匿疫情：根據學生上網呼救爆料內容，校內七日出現武肺病毒核酸檢測陽性第一例，短短四天內，全校逾一﹒一萬名學生已累計逾三千人驗出陽性，「被隔離的三千人已全部被交叉感染」，「我在這裡求救一天了就是沒有人來」，連一一○報警和一二○急救中心都不接電話，「你們怎麼這樣呢，把學生的命當命嗎？」

一名任職於當地大學的趙姓員工十二日告訴「自由亞洲電台」，「一個星期之前，他們學校發現了四、五百個感染或者密接者。兩天之後，拉走兩千人去集中隔離。現在蘭州有點風聲鶴唳。我們小區裡已經不讓下樓做核酸檢測了，都改上門做了。」至於對外透露疫情的民眾，「因為你不是官方的人，你發布的信息就是謠言，你說實話也不行」。根據甘肅衛健委通報，十一日蘭州僅有九十例無症狀感染者。

中國首都北京市海淀區四通橋上驚見示威布條，訴求包括「不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。（取自網路）

警方隨即押走上橋抗議的「橘衣人」並取下示威布條。（取自網路）

中國首都北京市海淀區四通橋上驚見「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。（取自網路）

中國首都北京市海淀區四通橋上，十三日驚見「狼煙」與「橫幅」，訴求包括「不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，警方隨即押走上橋抗議的「橘衣人」並取下示威布條。（取自網路）

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