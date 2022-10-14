共軍領導中樞 中央軍委將換血過半

習近平將續任中共中央軍事委員會主席，牢牢掌握軍權。（美聯社檔案照）

2022/10/14 11:19

〔中央社〕中共20大將於16日召開，選出新一代領導班子。在習近平連任已無懸念下，他將續任中央軍事委員會主席，牢牢掌握軍權。由於中央軍委兩名副主席、兩名委員已屆退休年齡，勢必進行洗牌，幾名接班將領呼之欲出。

中央軍事委員會是中共最高軍事領導機構，依據中國憲法規定，中央軍委領導全國武裝力量，由主席、副主席若干人、委員若干人組成。

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現任中央軍委主席由總書記習近平兼任，許其亮、張又俠任副主席分掌軍事與政工。另有4名委員分別是兼任國防部長的魏鳳和、聯合參謀部參謀長李作成、軍委政治工作部主任苗華、軍委紀委書記張升民。

其中，許其亮、張又俠皆已72歲高齡，勢必要退休。中共高層領導人在換屆時一向有「七上八下」的不成文規定。依此慣例，魏鳳和68歲、李作成69歲，也應屆齡退休。苗華66歲、張升民64歲可望留任。

這也代表20大中央軍委至少應會出現4個新面孔。

綜合專家與媒體分析，在副主席方面，苗華最被看好可望更上一層樓。他出生於福州軍人家庭，長期在駐閩的第31集團軍服役，目前官拜海軍上將，掌軍委政治工作部，與曾在福建工作17年的習近平有著深厚淵源。

苗華若晉升副主席掌政工系統，另一名主掌軍事系統的副主席，依傳統可望由陸軍將領出任。

共軍於9月21日舉行「國防與軍隊改革研討會」，透露出高層人士調整的信號。一些與會的高階將領，被視為潛在的中央軍委人選。

央視新聞畫面顯示，坐在這場研討會第一排中間核心位置的兩名上將，一是軍委裝備發展部部長李尚福，另一名是軍委聯合作戰指揮中心負責人何（衛）東。

64歲的李尚福是「紅二代」，也是共軍現役正戰區級將領之中任職最久者。他出身軍事航天系統，2013年起歷任總裝備部司令部參謀長、副部長；2017年9月升任中央軍委裝備發展部部長迄今，長期主管武器裝備，並任中國載人航太工程總指揮。李尚福還是史上首名遭美國制裁的解放軍上將。

其次，國防大學校長許學強在研討會中配戴軍委機關臂章，盛傳這名59歲的空軍上將已接替李尚福出任中央軍委裝備發展部部長。這也顯示李尚福可望更上一層樓進入中央軍委。

今年1月卸任東部戰區司令員的何衛東上將，在研討會中佩戴「中央軍委聯合作戰指揮中心」臂章，官媒指這說明他已調任中央軍委聯指中心，協助最高統帥進行戰略指揮。

與以往不同的是，官媒報導這場研討會的參與單位時，把「軍委聯指中心」單獨列出，顯現其重要性提升。

何衛東曾任駐閩31集團軍參謀長、副軍長、南京軍區副參謀長、江蘇省軍區司令員、上海警備區司令員、西部戰區副司令員兼陸軍司令員等職，是典型的軍事將領。65歲的他雖已超齡仍然服役，也被視為軍委副主席人選。

另外，前陸軍司令員劉振立上將在這場研討會配戴中央軍委胸標，這顯示他已調任軍委機構，有望進入新一屆中央軍委。58歲的劉振立是中央委員，曾參加中越邊境戰爭，是少數具備豐富實戰經驗的將領之一，盛傳他將接替李作成擔任軍委聯合參謀部參謀長。

近年爬升極快的新任東部戰區司令林向陽上將，也被點名是進入中央軍委的熱門人選之一。本月才滿58歲的林向陽，福建福清人，歷任陸軍第31集團軍副軍長、軍長、中部戰區陸軍第82集團軍軍長。2019年，轉任第72集團軍軍長。

2020年，林向陽以東部戰區陸軍司令員身分出現在餘幹縣抗洪搶險報導中。2021年9月6日，林向陽晉升上將，首次以中部戰區司令員的身分亮相。今年3月，媒體報導指林向陽重回東部戰區。9月30日，林向陽以東部戰區司令員的身分首次公開亮相。顯示他受到習近平重用，在對台軍演扮演關鍵角色。

不過也有一些專家認為，69歲的習近平自己就要打破「七上八下」的不成文規定，基於穩定中央軍委，習有可能擇李作成、魏鳳和其中一名老將留任，並晉升軍委副主席；若拔擢其他將領進入軍委，且連跳兩級接副主席也不太合理。

新一屆中央軍委人事，將在10月23日的20屆一中全會決定。

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