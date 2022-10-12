淪傳聲筒？ 歐亞集團：馬斯克先與普廷通話才提烏俄和平方案

馬斯克（右）被踢爆，他先與俄國總統普廷（左）電話交談後，才在推特提出俄烏和平方案。（美聯社）

2022/10/12 05:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據外媒《VICE》11日報導，全球最大政治風險諮詢公司「歐亞集團」總裁布瑞莫（Ian Bremmer）透露，全球首富馬斯克先與俄羅斯總統通電話，才於3日在推特提出「烏俄和平方案」。馬斯克對此矢口否認，稱自己與普廷只有過一次電話交談，時間在一年半前。

據報導，布瑞莫11日在一封發給「歐亞集團」（Eurasia Group）訂戶的電郵中稱，馬斯克告訴他，普廷電話中向他表示「準備好談判」，但前提是克里米亞仍歸俄羅斯所有、烏克蘭接受某種形式的永久中立，並承認俄羅斯吞併盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松和札波羅熱四地。

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根據布瑞莫說法，馬斯克稱，普廷告訴他，這些目標「無論如何」都會實現，包括烏克蘭若入侵克里米亞（俄羅斯於2014年吞併克里米亞），俄國可能發動核打擊。布瑞莫寫道，馬斯克告訴他，「要盡一切努力避免出現這種結果。」

馬斯克在推特上提出烏俄和平方案引發批評，不過他強調，烏克蘭不大可能在戰爭中獲勝，因為俄羅斯人口是烏克蘭的3倍，並直言「如果您關心烏克蘭人民，請尋求和平」。克里姆林宮發言人佩斯科夫隨後表示，莫斯科肯定馬斯克對俄烏和平的表態，但不會在已併入俄國的四個地區重新舉行公投。

針對布瑞莫的說法，馬斯克在推特發文喊冤說，「我只和普廷交談過一次，時間大約18個月前，話題是太空。」

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