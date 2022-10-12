為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    淪傳聲筒？ 歐亞集團：馬斯克先與普廷通話才提烏俄和平方案

    馬斯克（右）被踢爆，他先與俄國總統普廷（左）電話交談後，才在推特提出俄烏和平方案。（美聯社）

    馬斯克（右）被踢爆，他先與俄國總統普廷（左）電話交談後，才在推特提出俄烏和平方案。（美聯社）

    2022/10/12 05:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據外媒《VICE》11日報導，全球最大政治風險諮詢公司「歐亞集團」總裁布瑞莫（Ian Bremmer）透露，全球首富馬斯克先與俄羅斯總統通電話，才於3日在推特提出「烏俄和平方案」。馬斯克對此矢口否認，稱自己與普廷只有過一次電話交談，時間在一年半前。

    據報導，布瑞莫11日在一封發給「歐亞集團」（Eurasia Group）訂戶的電郵中稱，馬斯克告訴他，普廷電話中向他表示「準備好談判」，但前提是克里米亞仍歸俄羅斯所有、烏克蘭接受某種形式的永久中立，並承認俄羅斯吞併盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松和札波羅熱四地。

    根據布瑞莫說法，馬斯克稱，普廷告訴他，這些目標「無論如何」都會實現，包括烏克蘭若入侵克里米亞（俄羅斯於2014年吞併克里米亞），俄國可能發動核打擊。布瑞莫寫道，馬斯克告訴他，「要盡一切努力避免出現這種結果。」

    馬斯克在推特上提出烏俄和平方案引發批評，不過他強調，烏克蘭不大可能在戰爭中獲勝，因為俄羅斯人口是烏克蘭的3倍，並直言「如果您關心烏克蘭人民，請尋求和平」。克里姆林宮發言人佩斯科夫隨後表示，莫斯科肯定馬斯克對俄烏和平的表態，但不會在已併入俄國的四個地區重新舉行公投。

    針對布瑞莫的說法，馬斯克在推特發文喊冤說，「我只和普廷交談過一次，時間大約18個月前，話題是太空。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    G7領袖承諾力挺烏克蘭到底 警告俄國勿動用核武
    2022/10/12 00:18

    G7領袖承諾力挺烏克蘭到底 警告俄國勿動用核武
    曝俄國、俄軍瀰漫絕望 英情報首長：尚無普廷考慮動用核武跡象
    2022/10/11 21:38

    曝俄國、俄軍瀰漫絕望 英情報首長：尚無普廷考慮動用核武跡象
    普廷難以接受俄國在烏挫敗 芬蘭總統：他沒有這能力
    2022/10/11 10:40

    普廷難以接受俄國在烏挫敗 芬蘭總統：他沒有這能力
    俄軍彈轟基輔 普廷還嗆聲：報復烏克蘭「恐怖攻擊」
    2022/10/10 19:21

    俄軍彈轟基輔 普廷還嗆聲：報復烏克蘭「恐怖攻擊」
    克里米亞大橋爆炸 普廷怪罪烏克蘭策劃恐怖主義行為
    2022/10/10 06:23

    克里米亞大橋爆炸 普廷怪罪烏克蘭策劃恐怖主義行為
    俄人湧入 吉爾吉斯：百利無一害 不必憂心被遣返
    2022/10/07 21:28

    俄人湧入 吉爾吉斯：百利無一害 不必憂心被遣返
    狂！以烏克蘭為賭注 馬斯克公開「單挑」普廷！
    2022/03/15 06:17

    狂！以烏克蘭為賭注 馬斯克公開「單挑」普廷！
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播