狂！以烏克蘭為賭注 馬斯克公開「單挑」普廷！

2022/03/14 22:15

〔即時新聞/綜合報導〕在援贈數批「星鏈」(Starlink)衛星接收器表態力挺烏克蘭後,全球首富馬斯克(Elon Musk)今天(14日)竟直接公開向俄羅斯總統下戰帖,引發熱議。

馬斯克今晚突然在推特發文,「我在此要求普廷來單挑,賭注是烏克蘭(I hereby challenge Владимир Путин(Vladimir Putin) to single combat. Stakes are Україна(Ukraine).)」隨後又標註普廷的推特帳號,直接以俄文詢問對方「是否接受挑戰」?推文隨即引發熱烈討論,不少網友好奇若普廷真的有所回應,馬斯克會做何反應,對此他稱「這是種榮譽」。

此外,俄羅斯為反制美國制裁,放話要將正與2名俄國太空人進行太空任務的將美國太空人海伊(Mark Vande Hei)遺棄太空,馬斯克得知後,馬上霸氣表示若發生這等情事,他會出動旗下SpaceX公司的火箭,營救海伊回地球。

