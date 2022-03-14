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    狂！以烏克蘭為賭注 馬斯克公開「單挑」普廷！

    馬斯克對俄總統普廷下戰帖要求單挑。（圖翻攝自馬斯克推特、路透、美聯社，本報合成）

    馬斯克對俄總統普廷下戰帖要求單挑。（圖翻攝自馬斯克推特、路透、美聯社，本報合成）

    2022/03/14 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕在援贈數批「星鏈」（Starlink）衛星接收器表態力挺烏克蘭後，全球首富馬斯克（Elon Musk）今天（14日）竟直接公開向俄羅斯總統下戰帖，引發熱議。

    馬斯克今晚突然在推特發文，「我在此要求普廷來單挑，賭注是烏克蘭（I hereby challenge Владимир Путин（Vladimir Putin） to single combat. Stakes are Україна（Ukraine）.）」隨後又標註普廷的推特帳號，直接以俄文詢問對方「是否接受挑戰」？推文隨即引發熱烈討論，不少網友好奇若普廷真的有所回應，馬斯克會做何反應，對此他稱「這是種榮譽」。

    此外，俄羅斯為反制美國制裁，放話要將正與2名俄國太空人進行太空任務的將美國太空人海伊（Mark Vande Hei）遺棄太空，馬斯克得知後，馬上霸氣表示若發生這等情事，他會出動旗下SpaceX公司的火箭，營救海伊回地球。

    馬斯克對俄總統普廷下戰帖要求單挑。（路透）

    馬斯克對俄總統普廷下戰帖要求單挑。（路透）

    馬斯克在推特上對俄總統普廷下戰帖要求單挑。（圖翻攝自馬斯克推特）

    馬斯克在推特上對俄總統普廷下戰帖要求單挑。（圖翻攝自馬斯克推特）

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