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    G7領袖承諾力挺烏克蘭到底 警告俄國勿動用核武

    G7領袖舉行線上會議，承諾持續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，警告俄方勿動用核武。烏克蘭總統澤倫斯基在會中呼籲西方盟國協助烏克蘭強化防空系統。圖為今年10月11日視訊會議畫面。（路透檔案照）

    G7領袖舉行線上會議，承諾持續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，警告俄方勿動用核武。烏克蘭總統澤倫斯基在會中呼籲西方盟國協助烏克蘭強化防空系統。圖為今年10月11日視訊會議畫面。（路透檔案照）

    2022/10/12 00:18

    〔中央社〕世界七大工業國集團（G7）領袖今天舉行線上會議，商討烏克蘭情勢後發布聲明，承諾持續大力支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。他們並警告，若俄國膽敢動用核武，將遭遇嚴重後果。

    7國集團領袖在聯合聲明中說：「我們將繼續提供財政、人道、軍事、外交和法律援助，並將堅定與烏克蘭站在一起，不論需要多久時間。」

    聲明又說：「我們再度向澤倫斯基總統保證，我們的承諾堅定不移，將提供烏克蘭所需援助，維護其主權與領土完整。」

    這項聲明譴責俄羅斯近日對烏克蘭的飛彈攻擊，並指出這種對平民百姓的攻擊已構成戰爭罪行。聲明說：「我們將對普廷總統和其他應負責任者究責。」

    7國集團領袖也批評俄國「不負責任的核子口水戰」，他們說：「我們強烈譴責俄國升高局勢的行動，包括局部動員後備部隊，以及發動不負責任的核子口水戰，這已使得全球和平與穩定面臨危險。我們要重申，俄國任何使用化學、生物或核子武器的行徑將遭到嚴重後果。」

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在會中說，俄國總統普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭各地城市大舉空襲兩天後，仍有「升高行動的空間」，這「對我們全都是個威脅」，他呼籲西方盟國協助烏克蘭強化防空系統。

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