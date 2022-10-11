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    曝俄國、俄軍瀰漫絕望 英情報首長：尚無普廷考慮動用核武跡象

    英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）說，「絕望」在俄軍和俄國社會內擴散。。（路透檔案照）

    英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）說，「絕望」在俄軍和俄國社會內擴散。。（路透檔案照）

    2022/10/11 21:38

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國情報單位政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）11日將在英國智庫發表演說，談中國威脅和烏俄戰爭。他演說前受訪指出，英國正注意俄羅斯總統普廷是否有考慮動用核武，不過，目前還沒有這方面的跡象。他說，普廷在烏俄戰爭犯了戰略錯誤，「絕望」在俄軍和社會內擴散。

    佛萊明在演說前接受《英國廣播公司廣播四台（BBC Radio 4）》的《今日（Today）》節目訪問，對普廷是否已在考慮在烏克蘭使用核武，提出與近日美國和其他西方官員同樣的判斷，認為目前沒有任何可疑活動的跡象。他說，普廷和他的軍事機器進行這場戰爭的方式，「正遵守我們所了解的政策，包括核武的使用」。

    根據BBC和英國《衛報》、《路透》報導，佛萊明說，英國正在注意普廷是否正考慮動用核武，目前尚未看到這方面的跡象，「如果他們開始考慮這麼做，我會希望我們將看到跡象」；他確定普廷也擔心情勢升高的危險，或許也就是為什麼普廷尚未做出這一步。

    他在BBC訪問中說，俄國彈藥就要用盡，「肯定朋友也快沒了」，兵力不夠，因此宣布動員徵兵，「答案相當清楚，俄國和俄國將領在擔心他們的軍事機器的狀況」；他用「絕望」稱之，「我們能在俄國社會、俄國軍事機器內部許多層級都看到絕望」。

    媒體事先取得佛萊明11日稍晚將在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）年度安全講座發表的演說內容摘要，在烏俄戰爭部分，他將指出由於俄國國內對總統普廷的領導少有有效的約束和挑戰，普廷在這場戰爭「正進行一場高風險策略，而這正帶來判斷上的戰略錯誤」；俄軍「精疲力竭」，彈藥就要用盡、兵力不足，這些都說明了陷入絕望。

    《紐約時報》報導，佛萊明演說前接受的另一場訪問談到中俄關係，質疑中國對俄國侵略的支持會持續多久，「我不認為這是一分『無止境』的關係」，由於俄國的戰事表現糟糕和殘暴，中國「需要權衡持續強力與俄國站在一起的利弊」。

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