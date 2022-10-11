認為「美軍早已參戰」 俄國外長：願考慮G20峰會「普拜會」

俄羅斯外長拉夫羅夫（見圖）受訪指出，不排除在G20峰會期間舉行美俄領袖會談的可能性。（路透）

2022/10/11 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕今年度的20國集團（G20）峰會將於11月15日至16日於在印尼峇里島舉行。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天（10月11日）指出，如果俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）收到與美國總統拜登（Joe Biden）在G20峰會期間會面的邀請，俄國願意考慮。

英國廣播公司（BBC）報導，對於俄烏戰爭，拉夫羅夫接受俄羅斯-1電視台（Rossiya 1）訪問時說，「在我看來，美國人事實上參與這場戰爭已經非常久了。」

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而在評論土耳其可能出面主辦一場西方國家與俄羅斯的會談時，拉夫羅夫說，俄羅斯願意聽取任何建議，普廷與土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）本週將在哈薩克會面，可能會討論這個議題。

拉夫羅夫又說，關於即將舉行的G20峰會，若是俄方收到了請普廷與拜登會談的邀情，俄國並不會拒絕，願意加以考慮。

BBC指出，雖然有報導稱，普廷和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都將出席G20峰會，但這一消息尚未得到俄羅斯或烏克蘭政府的證實。

俄羅斯外長拉夫羅夫（見圖）受訪指出，不排除在G20峰會期間舉行美俄領袖會談的可能性。（彭博、路透；本報合成）

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