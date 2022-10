克里米亞大橋爆炸 普廷怪罪烏克蘭策劃恐怖主義行為

2022/10/10 02:40

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)與俄羅斯調查委員會負責人會面時,指責烏克蘭襲擊了克里米亞大橋(克赤大橋,Crimean Bridge),稱這是「恐怖主義行為」。

據法新社等外媒報導,普廷總統週日表示,烏克蘭情報部門是此次破壞克里米亞大橋並造成至少3人死亡的幕後黑手,其目標是摧毀俄羅斯重要的民用基礎設施。

普廷是在與俄羅斯調查委員會(Investigative Committee of Russia)負責人巴斯特雷金(Alexander Bastrykin)會面時發表上述談話。

俄羅斯官員說,克里米亞大橋是連接俄羅斯南部和克里米亞半島的戰略紐帶,8日當橋上一輛卡車行經時突然爆炸,有3人在爆炸中喪生。大橋在8日晚間即已恢復通行。

在克里米亞大橋爆炸事件發生後,烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)「推」文指出,「克里米亞橋,只是個開始。任何非法的必被摧毀,任何被竊取的必回到烏克蘭,任何俄國佔領的必被驅逐。」其雖未明說,但引發外界質疑烏方似有參與其中。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)9日稍早則宣布,俄羅斯總統普廷將在週一召開俄羅斯聯邦安全會議。

The Crimea bridge was destroyed in a Suicide bombing. It will be the first suicide bombing that the mainstream media will celebrate. pic.twitter.com/cbjGIQ2bmw