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    克里米亞大橋爆炸 普廷怪罪烏克蘭策劃恐怖主義行為

    連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克赤大橋8日發生大爆炸，俄羅斯總統普廷直指是烏克蘭策劃恐怖主義行為。（法新社）

    連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克赤大橋8日發生大爆炸，俄羅斯總統普廷直指是烏克蘭策劃恐怖主義行為。（法新社）

    2022/10/10 02:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與俄羅斯調查委員會負責人會面時，指責烏克蘭襲擊了克里米亞大橋（克赤大橋，Crimean Bridge），稱這是「恐怖主義行為」。

    據法新社等外媒報導，普廷總統週日表示，烏克蘭情報部門是此次破壞克里米亞大橋並造成至少3人死亡的幕後黑手，其目標是摧毀俄羅斯重要的民用基礎設施。

    普廷是在與俄羅斯調查委員會（Investigative Committee of Russia）負責人巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）會面時發表上述談話。

    俄羅斯官員說，克里米亞大橋是連接俄羅斯南部和克里米亞半島的戰略紐帶，8日當橋上一輛卡車行經時突然爆炸，有3人在爆炸中喪生。大橋在8日晚間即已恢復通行。

    在克里米亞大橋爆炸事件發生後，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）「推」文指出，「克里米亞橋，只是個開始。任何非法的必被摧毀，任何被竊取的必回到烏克蘭，任何俄國佔領的必被驅逐。」其雖未明說，但引發外界質疑烏方似有參與其中。

    俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）9日稍早則宣布，俄羅斯總統普廷將在週一召開俄羅斯聯邦安全會議。

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