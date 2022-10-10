克里米亞大橋爆炸 普廷怪罪烏克蘭策劃恐怖主義行為

連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克赤大橋8日發生大爆炸，俄羅斯總統普廷直指是烏克蘭策劃恐怖主義行為。（法新社）

2022/10/10 02:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與俄羅斯調查委員會負責人會面時，指責烏克蘭襲擊了克里米亞大橋（克赤大橋，Crimean Bridge），稱這是「恐怖主義行為」。

據法新社等外媒報導，普廷總統週日表示，烏克蘭情報部門是此次破壞克里米亞大橋並造成至少3人死亡的幕後黑手，其目標是摧毀俄羅斯重要的民用基礎設施。

請繼續往下閱讀...

普廷是在與俄羅斯調查委員會（Investigative Committee of Russia）負責人巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）會面時發表上述談話。

俄羅斯官員說，克里米亞大橋是連接俄羅斯南部和克里米亞半島的戰略紐帶，8日當橋上一輛卡車行經時突然爆炸，有3人在爆炸中喪生。大橋在8日晚間即已恢復通行。

在克里米亞大橋爆炸事件發生後，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）「推」文指出，「克里米亞橋，只是個開始。任何非法的必被摧毀，任何被竊取的必回到烏克蘭，任何俄國佔領的必被驅逐。」其雖未明說，但引發外界質疑烏方似有參與其中。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）9日稍早則宣布，俄羅斯總統普廷將在週一召開俄羅斯聯邦安全會議。

The Crimea bridge was destroyed in a Suicide bombing. It will be the first suicide bombing that the mainstream media will celebrate. pic.twitter.com/cbjGIQ2bmw — Syrian Girl ???????????? （@Partisangirl） October 8, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法