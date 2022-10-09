克里米亞大橋遇襲 傳俄防長、參謀總長將遭撤換

沒當過一天兵的俄國防長紹伊古（左），與官拜大將的武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（左），傳出將遭側換。（美聯社）

2022/10/09 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕連接克里米亞半島與俄羅斯本土的「克赤大橋」（克里米亞大橋）在8日清晨發生大爆炸後，據俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）透露，俄國國防部長紹伊古與聯邦武裝部長參謀總長格拉西莫夫大將，雙雙將遭到撤換。

瓦格納集團9日在其專屬Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）發文稱，「由於烏克蘭對克里米亞大橋進行了攻擊，原定於下週結束、計劃和進行了數週的國防部高層改組，現在被提早了，其結果是紹伊古和格拉西莫夫的辭職。」

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「瓦格納集團」指出，接任國防部長的熱門人選，是曾任國防部副部長、現任戰略位置重要的圖拉州州長迪尤敏（Alexei Dyumin），現任俄羅斯陸軍中將副司令馬托夫尼科夫（Alexander Matovnikov），則看好接任參謀總長，兩人都得到總參謀部官員，特別是特種部隊的好評。

目前，上述消息尚未得到俄羅斯官方證實。

值得一提的是，被點名的防長熱門人選迪尤敏，曾是俄國總統普廷的保鑣，與最受信賴的幕僚，也是普廷冰上曲棍球隊裡的守門員。分析家研判，普廷可能是要把迪尤敏培養成接班人。

俄羅斯在戰場上頻傳受挫之際，因與克里姆林宮有餐食國宴合約而被稱為「普廷御廚」的瓦格納集團頭目普里格津（Yevgeny Prigozhin），近來一與應車臣領導人卡德羅夫一鼻孔出氣，點名防長紹伊古要為戰事失利負責。

瓦格納集團點名的熱門防長人選迪尤敏（Alexei Dyumin，左），據傳是俄國總統普廷（右）培養的接班人。（歐新社）

現任俄羅斯陸軍副司令馬托夫尼科夫（Alexander Matovnikov，左），被點名是熱門參謀總長人選。（圖擷取自克里姆林宮官網）

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