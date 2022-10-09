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    克里米亞大橋遇襲 普廷支持者抓狂要求炸光烏克蘭基礎設施

    美國馬薩爾科技公司的衛星影像顯示，克赤大橋發生大爆炸後，道路橋面部分崩塌，鐵路橋面也嚴重燒毀。（路透）

    美國馬薩爾科技公司的衛星影像顯示，克赤大橋發生大爆炸後，道路橋面部分崩塌，鐵路橋面也嚴重燒毀。（路透）

    2022/10/09 15:45

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕連接俄羅斯與克里米亞半島的克赤大橋，8日遭逢爆炸事故，令俄國總統普廷十分難堪。美國政治新聞網站《政客》（Politico）報導，普廷的支持者對此怒不可遏，認定是烏克蘭發起的「恐怖攻擊」，要求普廷強烈報復，甚至建議摧毀烏克蘭各類基礎設施。

    據報導，與克里姆林宮關係密切的俄國前國會議員馬爾科夫（Sergei Markov）相信，克赤大橋遭遇的「恐怖攻擊」是「美國及其烏克蘭代理人政權將進一步跨越紅線」的證據，「俄國不打算回應嗎？即使他們更進一步？或再攻擊一次？」

    俄國國會上議院「聯邦院」議員道格夫（Konstantin Dolgov）同樣形容這是「基輔傀儡政權恐怖主義性質的另一個惡意表現」，直言「必須毫不含糊地對付恐怖份子！」

    俄國片面宣稱獨立的烏國境內「盧甘斯克人民共和國」前代表官員米洛什尼克（Rodion Miroshnik）則語帶威脅暗示，「相較於克里米亞大橋深陷火海，橫跨第聶伯河的烏克蘭橋樑看起來真愚蠢」，似乎認為俄軍應採取攻擊。

    報導指出，克赤大橋部分崩毀不僅造成俄國向烏南補充部隊人力和武器的困難，也嚴重羞辱恰好過70歲生日的普廷。不僅如此，這對一向吹捧該橋是克里米亞成功併入俄國象徵的俄國官媒，更是一記狠狠的耳光。

    因好戰言論遭歐盟制裁的俄國最知名脫口秀主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）就在Telegram上揚言，「是時候回擊了，不管以什麼手段」，必須讓烏克蘭「壟罩在黑暗中」，摧毀烏克蘭的橋梁、水壩、鐵路、熱力發電廠和其他基礎設施。

    國際法列明，蓄意攻擊這些設施屬於戰爭罪的一環。

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