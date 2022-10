克里米亞大橋被炸 引爆貨車為俄籍男子所有

2022/10/09 17:07

〔即時新聞/綜合報導〕連接俄羅斯南部和克里米亞半島的克里米亞大橋8日因1輛卡車引發大爆炸,俄媒爆料,該卡車為俄羅斯26歲男性國民所有,不過該男也隨即拍影片澄清,他人在國外,卡車由從事貨運叔叔使用,他與爆炸案絕無關係。

根據《RT》引述,社群媒體Telegram Baza頻道報導,該卡車所有者為俄人薩米爾(Samir Yusubov),隨後自稱是薩米爾的男子上傳澄清影片,他坦承,他是卡車主人,但人不在俄羅斯,因此卡車由叔叔馬基爾(Makhir Yusubov)使用,據他所知,叔叔從某網站接單。

薩米爾在影片中表示,他與爆炸事件絕無關係。而Baza頻道提到,相關親屬透過事發前監視器確認司機確定為馬基爾。

俄媒分析報導,馬基爾可能不知道卡車載有炸藥,可能以為是化肥。

克里米亞大橋8日晚間恢復通行,該起爆炸案釀成3死。

