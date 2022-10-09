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    克里米亞大橋被炸 引爆貨車為俄籍男子所有

    克里米亞大橋8日因1輛卡車引發大爆炸，俄媒報導，該卡車為俄男子所有。（美聯社）

    克里米亞大橋8日因1輛卡車引發大爆炸，俄媒報導，該卡車為俄男子所有。（美聯社）

    2022/10/09 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕連接俄羅斯南部和克里米亞半島的克里米亞大橋8日因1輛卡車引發大爆炸，俄媒爆料，該卡車為俄羅斯26歲男性國民所有，不過該男也隨即拍影片澄清，他人在國外，卡車由從事貨運叔叔使用，他與爆炸案絕無關係。

    根據《RT》引述，社群媒體Telegram Baza頻道報導，該卡車所有者為俄人薩米爾（Samir Yusubov），隨後自稱是薩米爾的男子上傳澄清影片，他坦承，他是卡車主人，但人不在俄羅斯，因此卡車由叔叔馬基爾（Makhir Yusubov）使用，據他所知，叔叔從某網站接單。

    薩米爾在影片中表示，他與爆炸事件絕無關係。而Baza頻道提到，相關親屬透過事發前監視器確認司機確定為馬基爾。

    俄媒分析報導，馬基爾可能不知道卡車載有炸藥，可能以為是化肥。

    克里米亞大橋8日晚間恢復通行，該起爆炸案釀成3死。

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