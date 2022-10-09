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    克里米亞大橋恢復通車 此次爆炸卻炸出俄軍補給困境

    連接俄羅斯本土與克里米亞半島的刻赤大橋發生爆炸，8日晚間已恢復通車。（法新社）

    連接俄羅斯本土與克里米亞半島的刻赤大橋發生爆炸，8日晚間已恢復通車。（法新社）

    2022/10/09 07:45

    〔即時新聞／綜合報導〕連接俄羅斯南部和克里米亞半島的刻赤大橋（克里米亞大橋）8日發生大爆炸，俄羅斯官方指出是卡車上的炸彈引發一連串爆炸，橋梁道路已在當天晚間恢復通車。雖然烏克蘭當局並未承認發動攻擊，不過刻赤大橋爆炸事件顯示，俄羅斯補給路線被破壞的風險極高，特別是通往克里米亞和赫爾松前線（Kherson）的鐵路。

    綜合外媒報導，刻赤大橋是從俄羅斯本土通往克里米亞半島的關鍵橋梁，橫跨刻赤海峽，橋梁有公路及鐵路段，在烏俄戰爭後成為俄軍向烏南戰線運補的重要路線。爆炸事件發生後，刻赤大橋在晚間恢復通車，俄羅斯交通部表示，輕型車輛與公車通行無虞，噸位較重的貨車則改由透過渡輪通行。

    在爆炸事件發生後，俄羅斯總統普廷下令，加強保護刻赤大橋、克里米亞半島電力與天然氣基礎設施，並成立1個委員會調查爆炸事件。由俄羅斯扶植的克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示，情況目前已受到控制。先前阿克瑟諾夫曾提到，克里米亞半島仍有1個月的燃料存量與2個多月的糧食存量。

    烏克蘭目前並未承認刻赤大橋爆炸事件是烏軍所為，不過烏克蘭政府高層對此事件的發表意見時，都顯得「話中有話」。《CNN》報導指出，刻赤大橋遇襲後，顯示俄羅斯補給路線現在被破壞的風險非常高，特別是通往克里米亞和赫爾松前線的鐵路，在未來極有可能受到攻擊。位於聶伯河以西赫爾松州一帶的俄軍，遭受烏軍快速包圍，目前已在逐漸撤退，部分原因是因為補給不足，此次刻赤大橋爆炸有可能加劇補給困境。

    烏克蘭戰略研究所研究員別列斯科夫（Mykola Bielieskov）指出，刻赤大橋對俄軍來說有無可替代的地位，雖然俄軍目前佔據赫爾松地區、克里米亞及烏克蘭部分沿海地區，但這些佔領區域的交通路網連結狀況很差，俄羅斯傾向利用迂迴的運輸路線向赫爾松派遣增援部隊。

    刻赤大橋發生爆炸，也讓俄軍補給問題再度浮上檯面。（路透）

    刻赤大橋發生爆炸，也讓俄軍補給問題再度浮上檯面。（路透）

    刻赤大橋是從俄羅斯本土通往克里米亞半島的關鍵橋梁，橋梁上有公路及鐵路段，在烏俄戰爭後成為俄軍向烏南戰線運補的重要路線。（美聯社）

    刻赤大橋是從俄羅斯本土通往克里米亞半島的關鍵橋梁，橋梁上有公路及鐵路段，在烏俄戰爭後成為俄軍向烏南戰線運補的重要路線。（美聯社）

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