俄軍重要補給路線 克里米亞大橋爆炸坍塌

烏克蘭國家安全局8日公佈影像顯示，刻赤大橋發生爆炸後部份橋面坍塌沒入海中。（歐新社）

2022/10/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄軍重要補給路線、連接俄羅斯和克里米亞的刻赤大橋，八日在接近克里米亞路段發生七輛油罐車大爆炸，部份橋樑因受損嚴重坍塌，俄官方指是卡車炸彈引發爆炸，造成三人死亡，總統普廷下令調查；烏克蘭的回應耐人尋味，說「這只是開始」。

卡車炸彈爆炸 引7油罐車起火

據俄方說法，當地時間八日上午六時七分，一輛卡車上的炸彈在大橋西向汽車道路段爆炸，引發七輛正以鐵路運往克里米亞的油罐車爆炸起火，橋樑部份道路和鐵路結構因大火受損嚴重坍塌。

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烏克蘭高層推文「這只是開始」

莫斯科尚未直接歸咎基輔，但烏國總統幕僚長波多利雅科發文說「克里米亞，這座橋，開始。」執政黨國會黨團主席阿拉哈米亞也推文說，「這只是開始」。烏國國防部發文說，「莫斯科號巡洋艦和刻赤大橋，俄羅斯在克里米亞力量的兩大惡名昭彰象徵，都垮了，下一個是什麼？俄國佬？」

刻赤大橋又稱克里米亞大橋，跨越刻赤海峽，長十九公里，是歐洲最長大橋，有鐵路與公路段，是連接克里米亞半島與俄國本土的唯一陸路通道，二○一八年普廷親自主持公路啟用典禮。烏俄戰爭後已成為俄軍向克里米亞、烏克蘭南部補給的重要路線。

烏國內政部顧問德尼森科說，俄軍補給將因此愈加困難。俄運輸部則表示，大橋未受損的鐵、公路段在八日晚間恢復通車。

俄軍在烏克蘭節節敗退後，俄國防部八日宣佈，由空軍上將蘇洛威金（Sergei Surovikin）出任新的對烏行動指揮官，蘇洛威金曾任俄羅斯在敘利亞行動指揮官，以殘暴著稱。

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