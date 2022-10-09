防政變？內鬥升高？烏情報：俄近衛軍大舉逮捕軍事人員

烏克蘭國防情報總局（GUR）公布俄羅斯在首都抓捕軍事人員的照片。（取自GUR推特）

2022/10/09 06:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在戰場上頻傳受挫之際，烏克蘭國防部情報總局（GUR）指出，俄國當局8日出動近衛軍精銳部隊進入首都莫斯科，開始逮捕大批軍事人員，莫斯科市中心的交通被封鎖。

《烏克蘭真理報》報導，根據GUR情報， 俄國近衛軍精銳部隊「捷爾任斯基師」（Dzerzhinsky operational division）的武裝人員進入莫斯科後，與警察人員一起向市中心移動，進行逮捕行動。

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目前，已知有許多俄國軍事人員遭到逮捕、拘留和限制行動。與此同時，莫斯科周邊的所有軍事單位都處於高度戒備狀態。

烏克蘭《第5頻道》電視台報導，此類行動可能預示著俄羅斯聯邦安全局（FSB）與俄羅斯國防部之間的戰爭。烏國軍情專家科瓦年科（ Oleksandr Kovalenko）在訪談中稱，莫斯科正為戰爭失敗尋找替罪羊。他特別提請大家注意，FSB 特工、瓦格納集團頭目普里格津（Yevgeny Prigozhin）和車臣領導人卡德羅夫（ Ramzan Kadyrov） ，最近一直批評俄羅斯國防部長紹伊古（ Sergei Shoigu）。

莫斯科任命的赫松州（Kherson）副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）日前也矛頭直指紹伊古，建議他應為戰爭失利恥辱自盡。

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