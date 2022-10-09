為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防政變？內鬥升高？烏情報：俄近衛軍大舉逮捕軍事人員

    烏克蘭國防情報總局（GUR）公布俄羅斯在首都抓捕軍事人員的照片。（取自GUR推特）

    烏克蘭國防情報總局（GUR）公布俄羅斯在首都抓捕軍事人員的照片。（取自GUR推特）

    2022/10/09 06:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在戰場上頻傳受挫之際，烏克蘭國防部情報總局（GUR）指出，俄國當局8日出動近衛軍精銳部隊進入首都莫斯科，開始逮捕大批軍事人員，莫斯科市中心的交通被封鎖。

    《烏克蘭真理報》報導，根據GUR情報， 俄國近衛軍精銳部隊「捷爾任斯基師」（Dzerzhinsky operational division）的武裝人員進入莫斯科後，與警察人員一起向市中心移動，進行逮捕行動。

    目前，已知有許多俄國軍事人員遭到逮捕、拘留和限制行動。與此同時，莫斯科周邊的所有軍事單位都處於高度戒備狀態。

    烏克蘭《第5頻道》電視台報導，此類行動可能預示著俄羅斯聯邦安全局（FSB）與俄羅斯國防部之間的戰爭。烏國軍情專家科瓦年科（ Oleksandr Kovalenko）在訪談中稱，莫斯科正為戰爭失敗尋找替罪羊。他特別提請大家注意，FSB 特工、瓦格納集團頭目普里格津（Yevgeny Prigozhin）和車臣領導人卡德羅夫（ Ramzan Kadyrov） ，最近一直批評俄羅斯國防部長紹伊古（ Sergei Shoigu）。

    莫斯科任命的赫松州（Kherson）副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）日前也矛頭直指紹伊古，建議他應為戰爭失利恥辱自盡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    爆炸受創後 克里米亞刻赤大橋恢復通車
    2022/10/09 00:28

    爆炸受創後 克里米亞刻赤大橋恢復通車
    自由說新聞》烏克蘭偷賣軍援武器？BBC揭疑似「俄國搞的鬼」
    2022/09/26 17:28

    自由說新聞》烏克蘭偷賣軍援武器？BBC揭疑似「俄國搞的鬼」

    桃園高鐵站前特區 稀有宅細節取勝
    對烏作戰挫敗 俄國會擬傳喚國防部長
    2022/09/16 08:45

    對烏作戰挫敗 俄國會擬傳喚國防部長
    英國情報：俄國防長紹伊古失勢
    2022/08/29 17:32

    英國情報：俄國防長紹伊古失勢

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    別「馬克宏式」、「紹伊古化」 烏克蘭抗戰不忘幽默
    2022/06/21 20:11

    別「馬克宏式」、「紹伊古化」 烏克蘭抗戰不忘幽默
    怒嗆普廷「混蛋」、國防部長「外行」 俄軍高官對話曝光
    2022/05/31 20:06

    怒嗆普廷「混蛋」、國防部長「外行」 俄軍高官對話曝光
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播