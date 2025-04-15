罷免台東藍委黃建賓跨過2階連署門檻 挺進1.5萬安全值

由退休教師洪銓政擔任領銜人的挫賓行動，宣告二階連署跨過法定門檻。（記者黃明堂攝）

2025/04/15 14:22

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」，今天宣布二階連署人數跨過法定門檻「11534份」，距離截止日還有17天，挫賓行動小組將繼續朝目標安全值「15000份」前進，希望台東民眾能持續參與投入連署行動。

挫賓小組感謝所有志工伙伴投入和民眾的幫忙，沒日沒夜的收集連署書，雖難免受反罷免民眾的冷嘲熱諷，假期還要犧牲個人休息的時間，協助罷團掃街、快閃連署等活動，十分辛苦。

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挫賓小組感謝民進黨台東縣黨部全體黨公職，在主委張鈺晨、執行長翁聖惠的帶領之下，號召黨公職總動員，在組織戰、陸戰的加入後，讓原本落後的進度，加速達到基本門檻。

挫賓小組表示，在推動罷免期間，仍看到藍白立委依然持續漠視民意、不思悔改，並沒有因為罷免成行而懸崖勒馬，而黃建賓立委還是慣性收割政績，甚至操作風電假議題，將目的事業主管機關的台東縣府弱化，試圖轉移欺騙民眾是中央主導來轉移焦點，未來他們將組成辯論團，挑戰黃建賓所列的各項成績，讓台東民眾認清這位「傅隨組織」成員，過去是如何癱瘓憲法法庭、中配六改四、凍刪弱勢福利經費、違法會議、將台灣置於危險邊緣。

挫賓小組表示，雖然挫賓行動已經達到11534份的基本門檻，但即便一階仔細查核仍有4%多的不合格率，為求安全，挫賓團隊還是要朝15000份前進，呼籲台東縣民大家繼續連署簽起來，二階罷免奮鬥到最後一刻。

國民黨立委黃建賓（中）被挫賓小組提案罷免，今天跨過二階連署門檻。（記者黃明堂攝）

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