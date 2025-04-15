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    罷免牛煦庭連署書逾3萬4000份 領銜人陳曉煒：不敢鬆懈要衝4萬5000份

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體持續提供連署罷免立委牛煦庭的服務。（陳曉煒提供）

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體持續提供連署罷免立委牛煦庭的服務。（陳曉煒提供）

    2025/04/15 13:44

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免桃園市第一選區立法委員牛煦庭公民團體領銜人、牧師陳曉煒宣布，罷牛第二階段連署書已超過3萬4000份，「但並沒有達標這件事」，因為連署書之中，一定會有被剔除掉的部分，希望連署書的份數，至少要達到4萬5000份，才算是安全門檻。

    陳曉煒說，罷牛的公民團體非常感謝民眾踴躍站出來支持罷免牛煦庭的活動，雖然目前收到的連署書已經有3萬4000份、超過第二階段連署書的門檻3萬3970份，但因為可能有數千份連署書可能被剔除掉，公民團體不敢鬆懈，將目標訂定在4萬5000份，換句話說，目前至少還缺1萬1000份連署書，呼籲民眾持續努力。

    「罷牛第二階段連署書收件時間，最晚到5月2日。」陳曉煒提醒，尚未簽署的民眾，一定要把握時間到龜山、蘆竹等地的連署站點簽署連署書，也應多拉一下尚未簽署的親朋好友，共同來支持罷免活動，讓不適任的立委全都下台；罷牛公民團體後續，也將會支援鄰近的第四、第六選區罷免萬美玲與邱若華的友軍，希望每一個選區的罷免二階都能順利達標。

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