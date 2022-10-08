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    暗示攻擊俄羅斯連接克里米亞橋梁？ 澤倫斯基顧問：這只是開始

    連接克里米亞半島與俄羅斯的刻赤大橋發生大爆炸。（翻攝波多利雅科推特）

    連接克里米亞半島與俄羅斯的刻赤大橋發生大爆炸。（翻攝波多利雅科推特）

    2022/10/08 15:29

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄持續交戰之際，連接俄佔區克里米亞半島與俄羅斯的刻赤大橋，8日上午發生大爆炸，導致行經的油罐車被引燃，火勢極為猛烈。雖然事發原因還在釐清，但烏克蘭總統顧問波多利雅科推文稱：「這只是開始，任何非法之物必被摧毀」，疑似暗示烏方策劃攻擊。

    《俄羅斯新聞社》（RIA）指稱，這起事件發生於當地時間8日上午6時，幾公里外都能聽到爆炸聲響。一輛來自塔曼半島方向的卡車，在克里米亞刻赤（kerch）大橋的道路橋面發生爆炸，導致一旁鐵路橋面7節前往克里米亞半島方向的油罐車起火。

    英國《衛報》指出，事件發生後，烏國總統澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在「推特」表示，「克里米亞，這座橋樑，是個開始。任何非法的必被摧毀，任何被竊取的必回到烏克蘭，任何俄國佔領的必被驅逐。」此話疑似暗示烏方參與其中，但波多利雅科並未直接說明。

    網路上流傳的影像顯示，至少2節列車車廂被熊熊烈火吞沒，飄出濃密黑煙，而且鐵路部分一旁的道路橋面也已塌陷。負責管理的「塔曼」道路管理局聲稱，橫跨刻赤海峽運輸通道的交通暫停。

    連接克里米亞半島與俄羅斯的刻赤大橋發生大爆炸。（路透）

    連接克里米亞半島與俄羅斯的刻赤大橋發生大爆炸。（路透）

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