暗示攻擊俄羅斯連接克里米亞橋梁？ 澤倫斯基顧問：這只是開始

2022/10/08 15:29

〔編譯孫宇青/綜合報導〕烏俄持續交戰之際,連接俄佔區克里米亞半島與俄羅斯的刻赤大橋,8日上午發生大爆炸,導致行經的油罐車被引燃,火勢極為猛烈。雖然事發原因還在釐清,但烏克蘭總統顧問波多利雅科推文稱:「這只是開始,任何非法之物必被摧毀」,疑似暗示烏方策劃攻擊。

《俄羅斯新聞社》(RIA)指稱,這起事件發生於當地時間8日上午6時,幾公里外都能聽到爆炸聲響。一輛來自塔曼半島方向的卡車,在克里米亞刻赤(kerch)大橋的道路橋面發生爆炸,導致一旁鐵路橋面7節前往克里米亞半島方向的油罐車起火。

請繼續往下閱讀...

英國《衛報》指出,事件發生後,烏國總統澤倫斯基的顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)在「推特」表示,「克里米亞,這座橋樑,是個開始。任何非法的必被摧毀,任何被竊取的必回到烏克蘭,任何俄國佔領的必被驅逐。」此話疑似暗示烏方參與其中,但波多利雅科並未直接說明。

網路上流傳的影像顯示,至少2節列車車廂被熊熊烈火吞沒,飄出濃密黑煙,而且鐵路部分一旁的道路橋面也已塌陷。負責管理的「塔曼」道路管理局聲稱,橫跨刻赤海峽運輸通道的交通暫停。

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP