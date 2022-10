俄國才說刻赤橋不可能遇襲... 烏國推主題郵票：俄國力量象徵垮了

2022/10/08 20:06

〔編譯管淑平/綜合報導〕連接俄羅斯南部和克里米亞半島的刻赤大橋8日發生大爆炸,時值俄國總統普廷剛過70歲生日,烏克蘭政府官員趁機藉此大酸俄國,海軍發文譏諷俄羅斯的防空部隊「在睡覺嗎」,烏克蘭郵政局宣佈,將發行刻赤大橋爆炸主題郵票。

刻赤大橋又稱為克里米亞大橋,是歐洲最長大橋,公路部份於2018年、鐵路於2019年啟用,總統普廷還親自主持啟用典禮,當時俄國官方媒體曾稱這是「世紀建築」。在8日發生爆炸導致部份橋樑路段坍塌後,烏國政府的反應不忘與俄軍近日在戰場的退敗連結。

烏國國防部8日發文,說刻赤大橋「俄羅斯力量的象徵」垮了,「莫斯科號飛彈巡洋艦和刻赤大橋,俄羅斯在烏克蘭克里米亞力量的兩大惡名昭彰象徵,都垮了,下一個是什麼?俄國佬?」

烏克蘭郵政局執行長斯梅利揚斯基(Igor Smelyansky)在臉書貼出準備發行的新郵票設計圖,是刻赤大橋爆炸和模仿美國電影「鐵達尼號」經典橋段的彩繪圖,他說,「我知道你們在等這張郵票...克里米亞大橋...喔更精確地說它的殘骸」。

華府智庫「新線戰略和政策研究所」(Newlines Institute for Strategy and Policy)研究員澤爾科夫(Elizabeth Tsurkov)推文指出,「就在3個月前,俄羅斯政治宣傳還宣稱,克里米亞大橋不可能受到攻擊,因為有20種不同模式保護它,包括軍用海豚。真是個大失敗。」

