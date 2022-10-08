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    俄國才說刻赤橋不可能遇襲... 烏國推主題郵票：俄國力量象徵垮了

    烏克蘭郵政局執行長斯梅利揚斯基（Igor Smelyansky）在臉書貼出準備發行刻赤大橋爆炸的主題郵票設計圖。（取自臉書）

    烏克蘭郵政局執行長斯梅利揚斯基（Igor Smelyansky）在臉書貼出準備發行刻赤大橋爆炸的主題郵票設計圖。（取自臉書）

    2022/10/08 20:06

    〔編譯管淑平／綜合報導〕連接俄羅斯南部和克里米亞半島的刻赤大橋8日發生大爆炸，時值俄國總統普廷剛過70歲生日，烏克蘭政府官員趁機藉此大酸俄國，海軍發文譏諷俄羅斯的防空部隊「在睡覺嗎」，烏克蘭郵政局宣佈，將發行刻赤大橋爆炸主題郵票。

    刻赤大橋又稱為克里米亞大橋，是歐洲最長大橋，公路部份於2018年、鐵路於2019年啟用，總統普廷還親自主持啟用典禮，當時俄國官方媒體曾稱這是「世紀建築」。在8日發生爆炸導致部份橋樑路段坍塌後，烏國政府的反應不忘與俄軍近日在戰場的退敗連結。

    烏國國防部8日發文，說刻赤大橋「俄羅斯力量的象徵」垮了，「莫斯科號飛彈巡洋艦和刻赤大橋，俄羅斯在烏克蘭克里米亞力量的兩大惡名昭彰象徵，都垮了，下一個是什麼？俄國佬？」

    烏克蘭郵政局執行長斯梅利揚斯基（Igor Smelyansky）在臉書貼出準備發行的新郵票設計圖，是刻赤大橋爆炸和模仿美國電影「鐵達尼號」經典橋段的彩繪圖，他說，「我知道你們在等這張郵票．．．克里米亞大橋...喔更精確地說它的殘骸」。

    華府智庫「新線戰略和政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）研究員澤爾科夫（Elizabeth Tsurkov）推文指出，「就在3個月前，俄羅斯政治宣傳還宣稱，克里米亞大橋不可能受到攻擊，因為有20種不同模式保護它，包括軍用海豚。真是個大失敗。」

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